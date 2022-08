Von MANFRED ROUHS | Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt a.M. hat am 11. August 2022 die Eilanträge zweier Pfleger gegen ihre Freistellung von der Arbeit in einem Altenpflegeheim zurückgewiesen (u.a. Az. 5 SaGa 728/22). Beide waren ungeimpft und wurden deshalb nicht mehr zum Dienst eingeteilt. Das berichtet die „Legal Tribune Online“.

Die Freistellung vom Dienst ist der erste Schritt in die Arbeitslosigkeit. Die Pfleger können danach überdenken, ob sie sich doch noch impfen lassen wollen, oder ob sie die Impfung auf Dauer verweigern und folgerichtig nicht mehr für den Pflegedienst in Frage kommen.

Beide Entscheidungen ergingen im Einstweiligen Verfügungs-Verfahren. Hier prüft das Gericht nur summarisch und trifft lediglich eine vorläufige Regelung, der aber bei Arbeitsverhältnissen für den Arbeitnehmer regelmäßig eine wirtschaftlich existenzielle Bedeutung zukommt. Die Entscheidung in der Hauptsache kann anders ausfallen.

Die „Legal Tribune Online“ fasst die Beschlüsse wie folgt zusammen:

„Die Arbeitnehmer hätten keinen Anspruch darauf, in ihrem Arbeitsverhältnis beschäftigt zu werden. Der erforderliche Impfnachweis wirke wie eine berufliche Tätigkeitsvoraussetzung. Bei der Abwägung der Interessen habe die Arbeitgeberin die Arbeitnehmer freistellen dürfen. Das schützenswerte Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims, vor einer Gefährdung ihrer Gesundheit und ihres Lebens bewahrt zu werden, überwiege das Interesse der Pflegekräfte, ihre Tätigkeit ausüben zu können.“

Ein Ende des Pflegenotstands dürfte danach kaum abzusehen sein.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

