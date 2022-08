Von KEWIL | Von höchster Wichtigkeit! Bei uns gilt nicht mehr das Grundgesetz, sondern in Deutschland und für die Welt gilt jetzt eine „regelbasierte internationale Ordnung“! Davon reden unsere Herrschenden neuerdings beinahe täglich (Google deutsch 30.000 Links), aber was ist das eigentlich?

„Regelbasiert“? Welche Regeln bitteschön? Wer hat die Paragraphen erlassen? Welche Politiker, welche Gerichte, welche Staaten? Die UNO oder die EU, der Papst oder ein Großmufti? Durfte irgendwo das Volk mitreden?

Welche „Ordnung“? Eine Ordnung für den ganzen Erdball? Oder die „westliche“ Ordnung auch für den Osten und die nordamerikanische Ordnung für Südamerika? Sprach die bedeutende internationale Völkerrechtlerin Annalena Baerbock vor der UNO in New York am 1. August 2022 zum Beispiel auch für den Kongo und ganz Afrika? Oder regiert Washington und schickt seine Drohnen in alle Himmelsrichtungen?

Jedenfalls haben die USA offenbar nach der „regelbasierten internationalen Weltordnung“ ein paar tausend Sanktionen gegen Russland verhängt und die russischen Devisenreserven beschlagnahmt. Und alle ihre Untertanen in den NATO-Ländern müssen mitmachen – z.B. russischen Oligarchen ihre Jachten klauen und den Deutschen die Pipeline Nordstream 2. Ganz aktuell in der WELTWOCHE:

Soeben hat der britische Supreme Court entschieden, wem Venezuelas Goldreserven gehören. Nein, nicht der Regierung von Nicolas Maduro, die die 31 Tonnen für zwei Milliarden Dollar verkaufen und in Gesundheits- und Sozialprogramme stecken wollte. Sie gehören Juan Guaidó. Er hatte sich vor drei Jahren zum Präsidenten ernannt…

Und die WELTWOCHE übersetzt daraufhin «regelbasierte Weltordnung», also „RWO“, in «Räuberische West-Ordnung». Aber Schluss mit unseren Mutmaßungen, Andrej Hunko, ein Abgeordneter der Linken, hat am 6. November 2019 im Bundestag nachgefragt, was die „Regelbasierte Ordnung“ für die Regierung sei und kriegte vom damaligen Staatsminister Michael Roth (SPD) mündlich diese Antwort:



Die „regelbasierte Ordnung“ umfasst neben den rechtlich verbindlichen Normen des Völkerrechts auch rechtlich nicht bindende Normen, Standards und Verhaltensregeln. Dies sind zum Beispiel das pünktliche Zahlen von Beiträgen, die multilaterale Zusammenarbeit mit dem Ziel einer kooperativen Weltordnung oder informelle Zusammenschlüsse in Freundesgruppen oder Allianzen. Der politische Begriff bezieht sich zudem auf verschiedene internationale Foren und ihre Entscheidungsregeln sowie Verhandlungsprozesse.

OK, alles klar, keiner weiß offenbar genau Bescheid, danke! Wenn du jedenfalls deine Beiträge (an wen) nicht pünktlich zahlst, kriegst du vielleicht eine Drohne auf den Kopf. Also halte dich an die „Regelbasierte Weltordnung“! Strittige Fälle klärt das Büro für Völkerrecht von Ministerin Annalena Baerbock (Grün).

