Das Verhalten der politischen Entscheidungsträger in Washington ähnelt auf unheimliche Weise dem Verhalten der britischen Führung zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Im Jahr 1979 kündigte Präsident Carter offiziell den 1954 geschlossenen Vertrag über die gegenseitige Verteidigung mit Taiwan. Damit beendete Carter abrupt die Verpflichtung Washingtons, Taiwan gegen Angriffe vom chinesischen Festland zu verteidigen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er im Falle einer chinesischen Invasion Taiwans militärische Gewalt anwenden würde, antwortete Präsident Biden: „Ja, dazu sind wir verpflichtet“.

Wenn es um Verteidigungs- und Außenpolitik geht, gibt es in den politischen Kreisen Washingtons nur sehr wenige eiskalte Realisten. Seit 1945 neigen die meisten amerikanischen Präsidenten – mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen – dazu, kurzfristigen politischen Glanz oder kurzlebige liberale Anliegen über greifbare, konkrete nationale Interessen in den Beziehungen der USA zu anderen Nationalstaaten zu stellen. Biden ist keine Ausnahme von dieser Regel.

Mehr von Impulsen und Emotionen als von Vernunft oder Faktenkenntnis geleitet, mag Präsident Biden, wie die meisten der herrschenden politischen Klasse Washingtons, insgeheim über den Besuch von Sprecherin Pelosi in Taipeh erfreut sein. Betrachtet man jedoch den Besuch von Pelosi in Taiwan im Zusammenhang mit Bidens offensichtlich unbedachter Bemerkung, so wird deutlich, dass diese Kombination in ganz Asien negative Auswirkungen hat.

Japans oberster Regierungssprecher, Hiroakazu Matsono, drückte eine Ansicht aus, die in ganz Asien geteilt wird, als er sagte: „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan sind nicht nur für die Sicherheit Japans, sondern auch für die der Welt wichtig.“ Auf die Frage, ob Japan, der wohl wichtigste strategische Partner Amerikas in Asien, den Besuch von Sprecherin Pelosi in Taiwan unterstützt, antwortete Matsuno: „Wir sind nicht in der Lage, das zu kommentieren.“ Der Präsident der Republik Korea (ROK) lehnte ein Treffen mit Pelosi einfach ab.

Diese Entwicklungen sollten die Amerikaner nicht überraschen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses ist kein außenpolitisches Sprachrohr, es sei denn, er wird vom Präsidenten und dem Außenminister dazu ermächtigt. In einer Zeit, in der die Äußerungen des Präsidenten so oft von seinen Sprechern zurückgenommen werden, trägt dieser Mangel an Klarheit zu den Spannungen bei, die durch großspurige Senatoren und Kongressabgeordnete entstehen, die keine Verantwortung für Ereignisse jenseits der Grenzen Amerikas tragen. Die Amerikaner sollten auch Politikern gegenüber misstrauisch sein, die Krisen in Übersee ausnutzen, um auf Kosten der nationalen strategischen Interessen der USA Schlagzeilen zu machen. Ein solches Verhalten ist gefährlich für die Nation…

(Auszug aus einem Artikel des American Conservative von Douglas Macgregor, der unter Trump Regierungsberater war. Der ganze Text hier bei Uncut.news mit Link zum Original!)



Like