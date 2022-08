Von WOLFGANG HÜBNER | Was für ein Desaster für die mächtige „Putin und Bürger ruinieren“-Fraktion in der politischen Klasse Deutschlands: Ausgerechnet ein Bundestagsvizepräsident und erzbürgerlicher Politiker, Wolfgang Kubicki von der FDP, hat den Kern des Problems, um das alles kreist und das nur Politikerstuss zutage bringt, erkannt und benannt: Setzt Nord Stream 2 in Gang und verhindert einen Frier- und Zornwinter in Deutschland!

Hunderttausende, ja Millionen Deutsche können sich diesem Ruf problemlos anschließen. Denn es ist nichts anderes als der Ruf der praktischen ökonomischen Vernunft. Die sofort eingesetzte Kritik aus der FDP sowie der zu erwartende Shitstorm von Grünen, CDU und auch von der völlig aus der Spur geratenen SPD muss den millionenschweren Anwalt nicht scheren. Denn er hat ein riesiges Heer von Menschen hinter sich, die ihren Verstand wie ihre existenziellen Interessen nicht für die „Solidarität“ mit Selenskyj und Biden opfern wollen.

Eigentlich hat Kubicki nur das Selbstverständliche getan, nämlich ureigenes deutsches Interesse formuliert, um Schaden von Volk und Wirtschaft abzuwenden. Aber eben das ist die Ausnahme in diesem sonderlichen Staat.

Und vielleicht mag es ja wirklich nur ein parteitaktisches FDP-Manöver sein, was der mit allen politischen Wassern gewaschene Anwalt vom Stapel gelassen hat – völlig egal: Ab jetzt muss die Parole jeder Protestkundgebung gegen den Sanktionswahnsinn lauten: „Öffnet Nord Stream 2!“

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like