Nach Stuttgart am Freitag findet am heutigen Samstag von 13 bis 18 Uhr eine weitere BPE-Kundgebung mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und Islamexperte Irfan Peci auf dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg statt. Man darf gespannt sein, ob es auch diesmal wieder zu heftigen verbalen Beledigungen von moslemischer Seiten gegen die BPE-Redner kommen wird und ob die Polizei diesmal rigoros dagegen vorgehen wird. Das BPE-Team freut sich jedenfalls auch in Ludwigsburg über jeden Interessenten und Unterstützer aus der Umgebung – der Livestream kommt wie gehabt ab 12:45 Uhr von EWO-Online.

