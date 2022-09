Von KEWIL | In den mehrheitlich Russland-freundlichen Oblasten in der Ostukraine laufen gerade die Referenden für einen Beitritt zur Russischen Föderation, aber im Westen wird seit Tagen nur von „Scheinreferenden“ gesprochen. EU, G7, Biden und die mächtige Völkerrechtlerin Baerbock wollen sie nicht anerkennen, und unsere Medien geilen sich in ihren Fake News daran auf. Dass das alles egal ist, merkt im Westen keiner mehr.

Wichtig ist doch nur, dass Russland die Referenden anerkennt, diese Gebiete an Russland anschließen und jeden Angriff des Westens auf Lugansk, Donezk und Cherson als Angriff auf Russland ansehen und dementsprechend beantworten wird. Der verblödete Westen glaubt, nur seine Sicht sei richtig und rechtmäßig und „nach dem „Völkerrecht“ und was auch immer. Und so hätten gefälligst alle und jeder zu denken und zu handeln.

Nein! Es gibt in so einer Situation kein Richtig und Falsch mehr! Wenn sich Putin und die russische Regierung und das Militär dort zum Beispiel extrem bedroht fühlen und zu Atombomben greifen, geht alles nach russischen Empfindungen und russischem Fühlen und Denken. Was der Westen denkt und gerne hätte, interessiert in einem solchen Fall keinen mehr.

Es wäre höchste Zeit, dass der Westen, der im Übrigen selbst auf jegliches Völkerrecht pfeift, von seinem hohen Ross herunter steigt und endlich zur Kenntnis nimmt, was die andere Seite dringend will, worauf sie bestehen wird und was sie zum Äußersten treiben könnte. Aber in dieser Hinsicht sind NATO, USA, EU und Germany völlig unfähig.

Darum wird von dieser Seite auch kein Frieden kommen, sondern weiter jede Menge Fake News. So wird zur Zeit Donezk laufend beschossen. Unsere Lügenpresse tut so, als ob das vielleicht Russen seien. Schon wieder sollen also die Russen dort sich selbst beschießen? Und warum sind die Referenden mobil? Weil es doch klar ist, dass jede feste Wahlstation von der Ukraine dank NATO-Spionage innerhalb von Stunden in Schutt und Asche geballert wäre. Oder sollen Russen auch ihr eigenes Referendum beschießen?

Der Westen hat immer noch nicht kapiert, dass in der Ukraine ein Bürgerkrieg im Gang ist zwischen dem Russland-freundlichen Osten und dem vom Westen kontrollierten Westen der Ukraine. Als die Politik-Professorin Ulrike Guérot Anfang Juni darauf hinwies, war sie aber sofort eine Ausgestoßene. PI-NEWS schrieb damals:

Der Donbass mit den Oblasten Donezk und Lugansk ist wie die Krim eher ein Teil Russlands als der Ukraine. Darum gibt es dort Bürgerkrieg. Darum ballert auch das ukrainische Militär dort rein, als wäre es Feindesland, behandelt die russophilen Einwohner dort als Feinde und hat auch keine Hemmungen, die eigenen Landsleute dort zu ermorden, während die Russen genau diesen Teil der Ukraine so gut wie möglich schonen, wollen sie ihn doch als Teil Russlands bald übernehmen.

Im Grunde ist das immer noch so. Sorry, dass wir das wiederholen. Aber beim Dauerfeuer der verlogenen westlichen Propaganda sollte man manche alten Artikel hunderte Male wiederholen.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass sich die Ukraine auf Dauer wieder einmal verkleinert, während die Kiewer Junta noch von der Krim träumt. Und das lügende Deutschland hat sich selbst schon längst in einen rechtlosen Räuberstaat verwandelt, der russische Firmen beklaut, verstaatlicht und enteignet, wie es ihm in den Sinn kommt. Siehe Rosneft Deutschland, Gazprom Germania und die Gazprom-Tochter Sefe. Kein einziges deutsches Schmierblatt bringt dazu einen kritischen Artikel!

Und schließlich noch zu China: Es soll sich laut westlichen Medien von Russland abwenden. Wer glaubt das? China will Taiwan, darum kann es niemals auf US-Linie einschwenken, ist doch klar. Das einzige, was nicht ganz klar ist, sind die Auswirkungen der Teilmobilisierung in Russland. Warten wir ab, aber auch da ist offensichtlich, dass nicht 25 Millionen jüngere Russen das Land verlassen können. Wovon sollen sie im Westen, der sie gar nicht will, denn leben?

