Von MANFRED ROUHS | Die Berliner Polizei arbeitet an einem Notfallplan für den Winter 2022/23. Dabei werden verschiedene Szenarien durchgespielt, die uns allen vor kurzem noch als Blaupause für eine Zombie-Apokalypse oder einen Katastrophenfilm zum Thema „Stromausfall in New York“ erschienen wären. Jetzt aber kommen die Einschläge näher – und vor allem in den Großstädten droht Ungemach.

Preiserhöhungen

Auf der ersten Eskalationsstufe werden Kraftstoffe, Heizung und Nahrungsmittel immer teurer. Diese Stufe haben wir jetzt bereits erreicht, aber niemand kann genau sagen, wie schlimm es noch kommt. Die Polizei rechnet mit unerwünschten Protesten, aber offenbar nicht mit Ausschreitungen im großen Stil.

Verknappung

Dann aber könnte eine Verknappung insbesondere von Strom und Gas eintreten. Der Energieverbrauch wird in diesem Fall voraussichtlich rationiert. Licht und Wärme stehen dann nicht mehr ständig zur Verfügung, sondern nur stundenweise: Erst darf der eine Stadtteil duschen, dann der nächste. Für diesen Fall rechnen die Behörden damit, dass immer mehr Menschen Holz organisieren, um illegal ein Feuer zu entfachen. Darauf soll die Polizei mit umfassender Präsenz und schnellem Eingreifen reagieren.

Energieausfall

Und dann geht möglicherweise auf einmal gar nichts mehr. Der Strom fällt aus, die Heizungen bleiben kalt. Keine schöne Vorstellung zu Weihnachten oder im Januar. Geldautomaten versagen, Busse und Bahnen bleiben stehen. Das Telefonnetz fällt aus.

Die Polizei will in diesem Fall mit ihrem Funknetz und eigenen Kraftstofflagern handlungsfähig bleiben. Anfragen, wo diese Lager im Einzelnen angelegt werden, wird sie voraussichtlich aus taktischen Gründen nicht beantworten. Denn die Behörde rechnet mit Plünderungen und Ausschreitungen, gegen die sie vorgehen will.

Bis Ende September soll der „geheime Blackout-Plan“ der Berliner Polizei fertig sein. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like