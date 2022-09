Die Handwerker stehen auf! Am 1. Oktober demonstrieren sie in Berlin unter der Parole “Nord Stream 2 statt Gasumlage” für die Sicherung ihrer Existenz und den Frieden mit Russland. Ein kleiner Vorgeschmack war schon die Demonstration der Handwerker in Dessau am 28. August mit 4000 Teilnehmern. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.DerTag vom 16. September – das sind einige weitere Themen:

• G7: Milliarden für die Ukraine

• Herr der Ringe: Multikulti in Mittelerde

• Italien: So wird die Wahl manipuliert

• Wendler: Im Corona-Gefängnis

