Anschlag auf die deutsche Gasversorgung: Am Montag gab es einen plötzlichen Druckabfall in beiden Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 (PI-NEWS berichtete). Nach der Entdeckung großer Lecks in der brandneuen Stahlummantelung geht mittlerweile selbst die Bundesregierung von einem Unterwasser-Anschlag auf die beiden wichtigsten Röhren aus, die Deutschland mit russischem Gas versorgen könnten. War es eine militärische Operation der Vereinigten Staaten? Eine Äußerung von US-Präsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz ist verräterisch. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 27. September. Das sind einige der Themen.

• Pirna: Elsässer spricht

• Panzer-Antrag: AfD-Frau entsetzt

• Meloni: Das ist ihre Schattenseite

• Navy Reals: Krieger unter Wasser

