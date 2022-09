Die NATO träumt vom Endsieg über Russland, will immer mehr schwere Waffen an die Ukraine liefern. Doch nachdem Putin am Mittwoch die Entsendung von 300.000 Reservisten an die Front verkündet hat (PI-NEWS berichtete), wächst die Angst vor einem Atomkrieg auch bei hartgesottenen Kriegstreibern. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.DerTag vom 23. September. Das sind einige der Themen:

• Umfrage: So kriegsmüde ist das Volk.

• AfD kuscht: Abgeordnete fassungslos.

• Greta-Jugend: Freddy rastet aus.

• Italien: Meloni im Aufwind.

