Von DIETMAR FRIEDHOFF (AfD-MdB) | Ich musste nicht erst an den Hindukusch reisen, um zu wissen, dass Deutschland nicht dort verteidigt wird. Dennoch führte mir meine Recherche-Reise in die Grenzregion von Pakistan und Afghanistan (PI-NEWS berichtete) diese Tatsache deutlich wie nie vor Augen, und ich beschloss, dass mich meine nächste Reise ins Ahrtal führen sollte: Denn hier, in dieser von einer Jahrhundertflut verwüsteten, von Politik, Medien und Staat im Stich gelassenen Region, hier wird Deutschland wirklich verteidigt – oder hier sollte es verteidigt werden, denn der Wiederaufbau lahmt, die Hilfe kommt nicht an, die Ortsansässigen sehen kein Licht am Ende des Tunnels.

Erinnern wir uns: 134 Menschen starben infolge des Hochwassers im Ahrtal im Juli 2021. Die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel hatte noch am 14. Juli, dem Tag vor der Flutnacht, Entwarnung geben lassen, es sei kein extremes Hochwasser zu erwarten. Während der Katastrophe hatte die Ministerin ihre Mitarbeiter mit der Frage beschäftigt, wie die Verantwortung von ihr abgelenkt werden könne. Anderthalb Wochen später war sie nach Frankreich in den Urlaub gereist, den sie für einen Tag unterbrach, um sich bei den Aufräumarbeiten den Medien zu zeigen. Ihr Rücktritt erfolgte erst auf massiven öffentlichen Druck – nachdem ein unwürdiger, tränenreicher Auftritt vor den Kameras sie nicht hatten retten können. Die Personalie Anne Spiegel darf dabei nicht verdecken, dass der Flutkatastrophe ein viel weitergehendes Versagen zugrunde lag, ein Versagen des Katastrophenschutzes – Warnungen wurden ignoriert, Sirenen funktionierten nicht. Als es dann ans Aufräumen ging, hatten vor allem drei Aspekte Priorität:

1. die Plünderungen zu verschweigen, die vor allem von Menschen mit Migrationshintergrund im Katastrophengebiet begangen worden waren;

2. zu verhindern, dass Politikversagen und Katastrophe von „Rechtsextremen“ instrumentalisiert werden,

3. die Verantwortung für die Katastrophe dem „menschengemachten Klimawandel“ zuzuschreiben.

Nach großem medialen Trara und einem Gottesdienst mit dem gesamten Polit-Establishment im Aachener Dom ist es dann planmäßig (?) stillgeworden ums Ahrtal – obwohl jeder weiß, dass die Probleme nicht gelöst sind und viele Menschen dort nach wie vor in Provisorien leben.

Begleitet von meinem Kameramann und unterstützt von lokalen Parteifreunden, habe ich mir ein eigenes Bild von der Lage gemacht. Dieser Film dokumentiert unsere Eindrücke vor Ort (Video oben).

Mein Fazit:

Wir brauchen eine nationale Anstrengung zum Wiederaufbau der zerstörten Gemeinden. Nicht nur die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, sondern auch der Bundeskanzler müssen diese Anstrengung endlich zu ihrer Priorität machen. Nicht Waffenhilfe für die Ukraine, nicht Evakuierung vermeintlicher Ortskräfte aus Afghanistan, sondern Hilfe für unser eigenes Volk, für unsere deutschen Mitbürger ist jetzt geboten. Der Staat muss sich endlich wieder denen zuwenden, für die er primär verantwortlich ist und deren Schutz und Fürsorge er im Ahrtal so eklatant vernachlässigt hat.

Das bedeutet: Deutschland zuerst – Bauen wir gemeinsam das Ahrtal wieder auf!

Like