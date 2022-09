Von WOLFGANG HÜBNER | Die Einreise russischer Staatsangehöriger in die EU-Staaten soll beschränkt, erschwert und – geht es nach einigen Mitgliedern – ganz untersagt werden. Besonders aggressiv tun sich damit die baltischen Klein- und Pleitestaaten mit über 20 Prozent offizieller Inflation und Armutsmigration hervor. Dort gibt es auch russische Minderheiten, die offenbar ein für allemal vergrault und vertrieben werden sollen, was allerdings die demographische Misere im Baltikum noch verschärfen würde. Doch wo blinder Hass regiert, hat die Vernunft keine Chance mehr.

Das trifft auch auf die skandalös anmaßende Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe zu. Steinmeier richtete bei dieser Gelegenheit vor rund 4000 Vertretern von 352 Kirchen scharfe Angriffe gegen die teilnehmende russisch-orthodoxe Kirche wegen ihrer positiven Haltung zur russischen Intervention in der Ukraine. Damit hat der Präsident des Berliner Parteikartells nicht nur seine Funktion als offizieller Sprecher des Gastgeberlandes missbraucht, sondern greift eine Kirche an, die sehr im Gegensatz zu den beiden maroden Amtskirchen in Deutschland gut gefüllte Gotteshäuser und echte Frömmigkeit ihr Eigen nennen kann.

Beide Geschehnisse des gestrigen Tages dokumentieren nicht nur den grassierenden, von Politik, Medien sowie einem gigantischen Propagandaapparat geschürten Russenhass in Europa. Deutlich wird auch, wie schäbig die Vasallen der Biden-USA jede Gelegenheit nutzen, ungehemmt gegen den Moskauer Bären tollwütig bellen, keifen und schnappen zu können. Dabei ist das allerdings nur eine ziemlich elende Kompensationshandlung für die eigene Machtlosigkeit und das ökonomische Ausgeliefertsein gegenüber den derzeitigen Machthabern in Washington.

Es wird wahrscheinlich viele Jahre und völlig neuer politischer Kräfte in den europäischen Staaten bedürfen, um von diesen zumindest wieder ein rationales Verhältnis zur Russischen Föderation herzustellen. Jedoch ist es keineswegs unmöglich, dass ein verheerender Krieg selbst diese Möglichkeit für immer ausschließt. Gezündelt wird jedenfalls unentwegt, stets dabei die grüne Einflussagentin von Schwab, Soros und Biden im deutschen Auswärtigen Amt.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

