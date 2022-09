Von WOLFGANG HÜBNER | Erinnert sich noch jemand an den adligen Schwindel-Doktor Karl-Theodor von Guttenberg, der als CSU-Verteidigungsminister die Wehrpflicht abschaffte, sich eine Weile sagenhafter Beliebtheitswerte erfreute und vielen schon als künftiger Kanzlerdarsteller galt? Wie schnell ist er doch damals abgestürzt aus dem nationalen politischen Olymp. So wird es nun auch eher früher als später Baerbock und Habeck ergehen.

Es sind aber nicht Kreml-Intrigen oder bösartige Rechte, die das bewirken, sondern die beiden grünen Umfrage-Götter selbst.

Die „Völkerrechtlerin“, die in ihrem Ukraine-Fanatismus die deutschen Wähler zu missachten ankündigt, und der Kinderbuchschreiber, der eine höchst innovative Insolvenztheorie im Fernsehen verkündet – dieser Doppelpack an ideologischer Ignoranz und Kompetenzlosigkeit hat sich binnen weniger Tage so unmöglich gemacht, dass dieses grüne Duo selbst in der bejammernswerten politischen Unkultur dieses abstürzenden Landes nicht mehr tragbar und erträglich ist.

Zwar werden die treuesten medialen Sturmgeschütze des deutschen Irrsinns ihren Lieblingen Baerbock und Habeck noch gewisse Zeit Feuerschutz gewähren. Doch je länger sie das tun, werden sie selbst immer unheilbareren Schaden nehmen.

Mit dem fälligen Abgang der zwei grünen Politstars in die fett gepolsterte Frühpensionierung wäre allerdings noch kein einziges Problem in Deutschland gelöst. Denn wenn auf den freiwerdenden Ministerposten solch begnadete Nullen wie Anton Hofreiter und Karin Eckardt-Göring zu folgen drohen, ist der neudeutsche Wahnsinn immer noch steigerbar. Sowohl Olaf Scholz wie Friedrich Merz werden auch das hinnehmen, weil der eine Kanzler bleiben, der andere es unbedingt werden will. Und so nimmt das Schicksal eines fleißigen, aber politisch inzwischen leider meist sturzdummen Volkes weiter seinen elenden Lauf.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like