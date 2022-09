Was könnte schon schiefgehen, wenn das großartigste Fantasy-Universum mit einem Milliarden-Budget zur Internet-Serie wird? Wenn die Oscar-prämierten „Herr der Ringe“-Filme mit „Game of Thrones“ verschmelzen? Wenn der steinreiche Jeff Bezos höchstselbst die Verhandlungen anleiert? Wer ein Abonnement des „Amazon Prime“-Dienstes sein Eigen nennt, der kann die Antwort nun herausfinden. Seit Freitag sind die ersten beiden Episoden der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ verfügbar. Fans sind sich bereits jetzt einig: Dieses Experiment ist krachend gescheitert.

Vorab: Die Verfilmung der „Der Herr der Ringe“-Filme galt als unmöglich, bis Peter Jackson zwischen 2001 und 2003 seine Vision auf die Leinwand brachte. Doch das heißt nicht, dass nun alles, was „Der Herr der Ringe“ als Namen hat, auch zu hervorragender Filmunterhaltung wird. Im Gegenteil: Die ersten zwei Folgen der neuen Amazon-Serie verdeutlichen, dass hier nicht ein tiefgründiges, ernsthaftes und anspruchsvolles Fantasy-Epos trotz hohen Budgets verhunzt wurde, sondern aufgrund (!) dieses Budgets.

Alles in dieser Serie schreit: Schaut her, wir sind die teuerste Serie der Welt! Die teuerste Serie der Welt, ja, und dazu gehört alles, was man als neuer Platzhirsch eben braucht: Es reicht nicht, einen Charakter auf seinen Abenteuern in Mittelerde zu begleiten, nein, es muss eine ganze Bandbreite an „diversen“ Figuren sein, die einer künstlich in die Länge gezogenen Handlung folgen. Da ist die starke Frauenfigur Galadriel, die einen Computer-animierten Höhlentroll ruck-zuck erledigt (woran eine Gruppe männlicher Kollegen zuvor gescheitert war); da ist das freche Harfuß-Mädchen Nori (die man sich in etwa wie Hobbits vorstellen muss), da ist der schwarze Quoten-Elb mit heimlicher Liebe zu einer (weißen, natürlich) Menschenfrau und so weiter und immer weiter. Sie alle kämpfen und vor allem reden sie sich durch opulente CGI-Szenarien, die aber allesamt blutleer bleiben. Warum das so ist? Weil sie blutleer sind, natürlich. Es ist zu viel, viel zu viel. Die Magie ist fort. Was den britischen Schriftsteller J.R.R. Tolkien packte und nicht mehr losließ und ihn dazu brachte, das ganze Universum, vom „Der Herr der Ringe“ zum „Hobbit“, vom „Silmarillion“ bis „Nachrichten aus Mittelerde“ zu erschaffen, das ist in der Amazon-Serie nicht mehr zu erkennen. Aber was ist dieses etwas eigentlich?

Ein schmales Büchlein bringt Licht ins Dunkel: Tolkien, Europa und die Tradition aus dem Jungeuropa Verlag erscheint genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn alles, was bei der Amazon-Verfilmung hinten angestellt wird, ist hier genau aufgeschlüsselt. Tolkien war nämlich kein beliebiger Fantasy-Autor, der einfach eine Art bunte Mittelalterwelt erschaffen wollte, die wie zufällig von Orks, Elben und Zwergen bevölkert ist, sondern in Mittelerde speist sich alles aus den tiefsten europäischen Traditionen.

Ja, Europa. Das hat übrigens nichts mit der EU zu tun – die EU steht mit Europa in einem ähnlichen Verhältnis wie die Amazon-Serie zu Tolkien: Es ist ein peinlicher, mit Geld überfrachteter Pseudo-Entwurf, der hauptsächlich eine abgehobene Elite mit Kapital versorgen soll. Der Brite Tolkien kommt dagegen von der anderen Seite: Bereits als Jugendlicher erfand er eigene Sprachen, nur für sich. Daraus wurden Geschichten, Mythen, die diesen Sprachen Leben einhauchen sollten. Diese Geschichten waren ebenfalls nicht im luftleeren Raum gedacht, sondern es lassen sich eine Vielzahl von Analogien zum europäischen Sagenschatz entdecken, Tolkien verarbeitete hier Homer genauso wie die nordischen Mythen und altenglische Folklore. Das ist nicht mal eben ausgedacht, das ist nicht geplant und mit Sicherheit ist es keine Kapitalanlage, die man jetzt beliebig melken könnte.

Amazon und Jeff Bezos gehen von einer falschen Annahme aus, wenn sie denken, sie könnten „Der Herr der Ringe“ mit viel Geld, Pomp und Kitsch auf die Bildschirme bringen; sie denken, dass eine Serie, die „funkelt“, auch Gold sein müsse. Doch so ist es eben nicht. Die Tolkien-Adaption für die Serien-Jünger verpasst es, den Kern des Tolkien-Werks zu verstehen und den Zuschauern zu zeigen. Die Multikulti-Besetzung, die inhaltliche Oberflächlichkeit und die optische Beliebigkeit sind allesamt nur Symptome dieses Unverständnisses. Vielleicht hätten die Macher der Serie besser das kleine Büchlein „Tolkien, Europa und die Tradition“ zu Rate gezogen, dann wäre uns dieses Desaster erspart geblieben. John Ronald Reuel Tolkien lehrt uns nämlich, dass wahrer Wert nicht an der Oberfläche zu finden ist. Oder, um es mit den Worten Bilbo Beutlins zu sagen:

„Nicht alles, was Gold ist, funkelt,

Nicht jeder, der wandert, verlorn,

Das Alte wird nicht verdunkelt;

Noch Wurzeln der Tiefe erfrorn.

Aus Asche wird Feuer geschlagen,

Aus Schatten geht Licht hervor;

Heil wird geborstenes Schwert;

Und König, der die Krone verlor.“

Bestellinformation:

» Armand Berger: „Tolkien, Europa und die Tradition“ kann hier bestellt werden.

