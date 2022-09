Von DR. GUDRUN EUSSNER* | Man ahnt nicht die Ausmaße des Hasses, der in Frankreich gegen Deutschland wütet. In diesem Fall geht es um eine von Berlin geforderte Energiesteuer, die einzig den Franzosen schaden werde, aber sehr profitabel sei für die Produzenten von Elektrizität aus Gas, für Deutschland, die Niederlande und Italien. Es ginge also logischerweise nicht allein um Ansprüche Deutschlands, aber die beiden anderen genannten Länder sind im Gegensatz zu Deutschland keine Feinde Frankreichs, wahrscheinlich, weil ihr wirtschaftliches Gewicht immer noch unter dem Frankreichs liegt.

Le Figaro übernimmt auf einer halben Seite 20 den Text für seine Abonnenten, ohne in der Papierausgabe mitzuteilen, wer Olivier Marleix ist, nämlich der Fraktionsvorsitzende der 62 Republikaner in der Nationalversammlung.

Wie für Regierungen und Medien Frankreichs generell üblich, schreibt man Fehlentwicklungen nicht sich selbst zu, sondern es sind andere, die bezichtigt werden. Auf dem Gebiet kann Deutschland viel lernen; denn Deutsche sind leider so erzogen, daß sie zuerst den Fehler bei sich zu suchen haben.

Deutschland fordert, daß Frankreich aus der Atomenergie aussteigt? Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim? Frankreich schließt es. „Visionäre Geister“ beschließen, 14 Atomreaktoren abzuschalten? Sie werden per Gesetz abgeschaltet. Die Geister hausen in den Köpfen von Franzosen.

Insgesamt werden in Frankreich 32 Atomreaktoren stillgelegt mit der Folge, daß nun Frankreich in der noch nie dagewesenen Lage ist, von deutscher Elektrizität abhängig zu sein. Kann es sein, daß die Vernunft nahelegte, sich mit russischem Gas zu versorgen, eines Landes, damals Teil der Sowjetunion, die noch bis zum Überfall, 22. Juni 1941, ihren Lieferverpflichtungen an Deutschland nachkam?

Muß man Olivier Marleix daran erinnern, daß es die Weltherrschaftsansprüche der USA sind, die die EU in die Lage gebracht haben, in der sie sich jetzt, ohne zu widersprechen, befindet? Ist Frankreich nicht wie Großbritannien und Kanada treuer Vasall der USA, liefert Freiheitskämpfer, Kriegsmaterial, Geld, hätschelt Wolodymyr Selenskyj, damit die Ukraine den Stellvertreterkrieg der USA gegen Rußland, China, Deutschland und die sich abzeichnende multipolare Welt führen kann?

Weiß Olivier Marleix nicht, daß Deutschland sich im Griff der USA befindet, Stichwort Ramstein? Wie auch Japan, Stichwort Okinawa? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, verballhornt zu: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung!

Olivier Marleix schämt sich nicht, die Deutschen als „Freunde“ zu bezeichnen, obgleich er nichts als Gift und Galle gegen sie sprüht, und das vor allem aus innenpolitischen Gründen: „Unseren deutschen Freunden zu helfen, aus dem Schiffbruch ihrer Energiepolitik herauszukommen, sehr wohl, Solidarität zu üben dank der Verflechtung unserer elektrischen Netze, klar. Aber nicht durch Zahlung einer neuen europäischen Steuer, die von ihnen verlangt und nur auf uns angewendet wird! … Die Regierung muß sich selbstverständlich vergewissern, daß Frankreich nicht zur Witzfigur dieses Abkommens wird.“

Frankreich ist als Vasall der USA eine Witzfigur; denn für keinen der Vasallen springt langfristig etwas Positives heraus, sondern die USA zeigen jetzt schon, wie sie an dem Krieg gewinnen, sie allein.

*Im Original erschienen am 14. September auf eussner.blogspot.com

