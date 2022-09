Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Eine weitere verhängnisvolle und folgenschwere Fehlentscheidung des deutschen Innenministeriums unter der Leitung von Nancy Faeser (SPD): ab sofort wird die Arbeit des Expertenkreises zum „Politischen Islamismus“ eingestellt.

Das passt zu der realitätsblinden Einstellung des Antifa-Fans Faeser, für die der Rechtsextremismus die „größte Bedrohung“ in Deutschland darstelle. Kein Wort von den immensen Gefahren des Politischen Islams und des Linksextremismus.

Dieses Expertengremium war im Juni 2021 unter dem damaligen Innenminister Horst Seehofer (CSU) gegründet worden. An einer Fortführung bestehe jetzt unter der dunkelroten Faeser „kein Interesse“ mehr.

Angesichts der immer schlimmer werdenden Probleme wie Allahu-Akbar-Gewaltexzessen, Terror-Anschlägen, Frauenbelästigungen, Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Attacken auf Homosexuelle und öffentlich skandiertem Judenhass ist es in höchstem Maße fahrlässig, die Ursachenforschung hierfür abzuwürgen.

Kritik kommt von Politikern, die über die Gefährlichkeit des Politischen Islam informiert sind. Die FAZ berichtet:

Die Auflösung des Expertenkreises sei „der vorläufige Höhepunkt einer Politik des Wegsehens und der Ignoranz gegenüber dem Islamismus als demokratiegefährdenden Phänomen“, kritisierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries. „Man kann nur hoffen, dass uns diese Naivität nicht eines Tages böse auf die Füße fällt“, sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann.

Auch Sozialwissenschaftler, die in diesem Expertenkreis gearbeitet haben, zeigen sich entsetzt:

Diese Entscheidung „bestürzt mich“, sagte der Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans. Die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, warnte: „Wir haben so viele Probleme in Schulen.“ In manchen Milieus sei eine „totale Ablehnung der deutschen Gesellschaft“ festzustellen. All dies müsse „behandelt und eingefangen werden“.

Der Staatsrechtler Kyrill-Alexander Schwarz vermutet, dass die Gründe für diese Einstellung nicht Geldmangel, sondern politische Motivation sei. Obwohl klar festgestellt worden sei, dass es trotz zahlreicher präventiver Anstrengungen und Maßnahmen nicht gelinge, die Attraktivität und Anziehungskraft des politischen Islamismus, insbesondere für junge Menschen, einzudämmen und deshalb weitere Forschungsanstrengungen notwendig seien.

Gegenüber der Bild kritisiert die Islamismus-Expertin Rebecca Schönenbach:

„Die Ampel hat sich den Kampf gegen jede Form von Diskriminierung auf die Fahnen geschrieben – gut so! Leider scheint das Innenministerium unter Frau Faeser dabei zu übersehen, dass gerade Musliminnen durch Islamisten diskriminiert werden. Islamismus zielt im ersten Schritt immer auf die Kontrolle von Musliminnen, von denen in Deutschland über 70 Prozent kein Kopftuch tragen. Werden Musliminnen nicht geschützt, nehmen Islamisten ihnen die Freiheit, um in der Öffentlichkeit den Islam über verschleierte Frauen mit ihrem fundamentalistischen Weltbild gleichzusetzen. Um solche Strategien zu durchkreuzen und Musliminnen vor Diskriminierung durch Islamisten zu schützen, muss die Bundesregierung gegen islamische Extremisten vorgehen. Bislang streicht sie jedoch alle Maßnahmen.“

Die Junge Freiheit betont in ihrem Bericht über diesen Skandal, dass im Diskussionspapier von Familien- und Innenministerium zum angekündigten „Demokratiefördergesetz“, mit dem die Koalition die Leitlinien für eine Bekämpfung von Extremismus legen will und das noch in diesem Jahr beschlossen werden soll, der Islamismus als Bedrohung nicht vorkomme. Bisher würden in diesem Zusammenhang lediglich „Islam- und Muslimfeindlichkeit“ genannt.

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. fordert:

1. Dieses Expertenrgremium muss seine Arbeit sofort wieder aufnehmen und intensivieren

2. Der Titel ist in „Expertenkreis Politischer Islam“ umzubenennen

3. Der „Kampf gegen Rechts“ ist in „Kampf gegen Extremismus“ umzubenennen

4. Verteilung der Fördergelder in Programme gegen Politischen Islam und Linksextremismus

Dieser politische Amoklauf des Bundesinnenministeriums zeigt, wie wichtig die Aufklärungsarbeit der Bürgerbewegung PAX EUROPA ist. Am kommenden Samstag gibt es einen großem Demonstrationszug durch München, um an den Terror-Anschlag der PLO bei den Olympischen Spielen 1972 gegen israelische Sportler zu erinnern. Vor 50 Jahren war dies der erste Terror-Anschlag des Politschen Islam in Deutschland.

Eine Teilnehmerzahl über 100 wäre extrem wichtig, um in der Bayerischen Landeshauptstadt zu zeigen, dass der Widerstand gegen den Politischen Islam wächst. Die BPE unterstützt Fahrgemeinschaften aus anderen Städten.

Ich selber fahre morgen zunächst nach Hamburg, da in der Hauptstadt des 9/11-Terrors immer noch eine unfassbare Verleugnung der Gefahren des Politischen Islam herrscht. Vor dem Amtsgericht in Hamburg muss ich erneut unsere Aufklärungsarbeit verteidigen:

Amtsgericht Hamburg

Sievekingplatz 3

Mittwoch, 7. September

10:30 Uhr

Sitzungssaal 297, 1. Stock

In Kürze werden auch die weiteren BPE-Kundgebungstermine veröffentlicht, die bereits bis Mitte November in ganz Deutschland angemeldet sind.

