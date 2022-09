Wie sieht es mit der ultimativen Form der Eskalation aus? Es gibt drei Umstände, unter denen Putin Atomwaffen einsetzen könnte. Der erste wäre, wenn die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten in den Kampf eingreifen würden. Diese Entwicklung würde nicht nur das militärische Gleichgewicht deutlich gegen Russland verschieben und die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage erheblich erhöhen, sondern auch bedeuten, dass Russland einen Großmächtekrieg vor seiner Haustür führen würde, der leicht auf sein Territorium übergreifen könnte. Die russische Führung würde sicherlich denken, dass ihr Überleben auf dem Spiel steht, was für sie ein starker Anreiz wäre, Atomwaffen einzusetzen, um die Situation zu retten. Zumindest würden sie Demonstrationsschläge in Erwägung ziehen, um den Westen davon zu überzeugen, sich zurückzuziehen. Ob ein solcher Schritt den Krieg beenden oder ihn außer Kontrolle geraten lassen würde, lässt sich im Voraus nicht sagen.

In seiner Rede vom 24. Februar, in der er die Invasion ankündigte, deutete Putin nachdrücklich an, dass er zu Atomwaffen greifen würde, wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in den Krieg eintreten würden. An „diejenigen, die versucht sein könnten, sich einzumischen“, gerichtet, sagte er: „Sie müssen wissen, dass Russland sofort reagieren wird, und die Konsequenzen werden so sein, wie Sie sie in Ihrer gesamten Geschichte noch nicht gesehen haben.“ Seine Warnung wurde von Avril Haines, der Direktorin des US-Geheimdienstes, nicht überhört, die im Mai vorhersagte, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte, wenn die NATO „entweder eingreift oder kurz davor steht“, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil dies „offensichtlich zu dem Eindruck beitragen würde, dass er den Krieg in der Ukraine zu verlieren droht“.

Im zweiten nuklearen Szenario wendet die Ukraine das Blatt auf dem Schlachtfeld von selbst, ohne direkte Beteiligung der USA. Sollten die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sein, die russische Armee zu besiegen und das verlorene Territorium ihres Landes zurückzuerobern, besteht wenig Zweifel daran, dass Moskau dieses Ergebnis leicht als existenzielle Bedrohung ansehen könnte, die eine nukleare Antwort erfordert. Schließlich waren Putin und seine Berater durch die zunehmende Annäherung Kiews an den Westen so beunruhigt, dass sie sich bewusst für einen Angriff auf die Ukraine entschieden, obwohl die USA und ihre Verbündeten deutlich vor den schwerwiegenden Folgen für Russland gewarnt hatten. Anders als im ersten Szenario würde Moskau Atomwaffen nicht im Rahmen eines Krieges mit den Vereinigten Staaten, sondern gegen die Ukraine einsetzen. Es würde dies mit wenig Angst vor nuklearer Vergeltung tun, da Kiew keine Atomwaffen besitzt und Washington kein Interesse daran hätte, einen Atomkrieg zu beginnen. Das Fehlen einer eindeutigen Vergeltungsdrohung würde es Putin leichter machen, den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung zu ziehen.

Im dritten Szenario entwickelt sich der Krieg zu einer langwierigen Pattsituation, für die es keine diplomatische Lösung gibt und die für Moskau äußerst kostspielig wird. In seiner Verzweiflung, den Konflikt zu günstigen Bedingungen zu beenden, könnte Putin auf eine nukleare Eskalation setzen, um zu gewinnen. Wie beim vorherigen Szenario, bei dem er eskaliert, um eine Niederlage zu vermeiden, wäre ein nuklearer Vergeltungsschlag der USA höchst unwahrscheinlich. In beiden Szenarien wird Russland wahrscheinlich taktische Atomwaffen gegen eine kleine Anzahl militärischer Ziele einsetzen, zumindest anfangs. In späteren Angriffen könnte es auch Städte angreifen, falls erforderlich. Die Erlangung eines militärischen Vorteils wäre ein Ziel der Strategie, aber das wichtigere Ziel wäre es, einen spielverändernden Schlag zu versetzen – den Westen so sehr in Angst und Schrecken zu versetzen, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten schnell handeln, um den Konflikt zu für Moskau vorteilhaften Bedingungen zu beenden. Kein Wunder, dass William Burns, der Direktor der CIA, im April bemerkte: „Niemand von uns kann die Bedrohung durch einen möglichen Rückgriff auf taktische Atomwaffen oder Atomwaffen mit geringer Reichweite auf die leichte Schulter nehmen.“

(Auszug aus dem Artikel „Playing with Fire in Ukraine“ von Prof. John J. Mearsheimer in der renommierten Zeitschrift Foreign Affairs vom 17.8.2022. Der gesperrte Artikel kann zum Lesen angeklickt werden. Man erhält dann eine Email mit Werbung und muss ein paar Tage warten, dann kommt automatisch eine zweite Email, die den ganzen Artikel freischaltet. Ohne Gewähr. Übersetzt mit DeepL.com)

