Hat die CIA die Nord-Stream-Gaspipeline gesprengt, um zu verhindern, dass Russland Europa in diesem Winter zu Hilfe kommt?

Als sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 am vergangenen Montag plötzlich an Druck verloren, registrierten schwedische Seismologen mehrere Explosionen. Der Direktor der Pipeline berichtet von Schäden in noch nie dagewesenem Ausmaß. Es handelt sich eindeutig um vorsätzliche Sabotage, die nur von einer Regierung begangen werden kann, die über U-Boote verfügt, die Unterwasserminen legen können.

Wer könnte das sein?

US-Außenminister Blinken sagte, der Schaden an der Pipeline stelle eine „bedeutende Gelegenheit“ für Westeuropa dar, auf russisches Erdgas zugunsten von Flüssigerdgas aus den USA zu verzichten.

Ein polnischer Abgeordneter des Europäischen Parlaments dankte den USA dafür, dass sie die Pipeline außer Betrieb gesetzt haben, da Russland nun mit Polen verhandeln muss, um Gas nach Europa zu liefern.

Angesichts der russischen Intervention zur Verhinderung der ukrainischen Invasion im Donbass sagte US-Präsident Biden: „Es wird kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun“.

Washingtons gut ausgebildete europäische Marionetten werden natürlich Russland dafür verantwortlich machen, dass ihre eigene Pipeline in die Luft fliegt.

Wie ich gewarnt habe, hat das Zaudern des Kremls in Bezug auf die Ukraine Washington viel Zeit für weiteren Unfug und eine Ausweitung des Konflikts gegeben. Die Betonung des Kremls auf Legalismus könnte in einem Atomkrieg enden. Der einzige sichere Weg für Russland, mit der Bedrohung durch die Ukraine umzugehen, wäre ein Blitzangriff gewesen, der die Ukraine erobert hätte, bevor der Westen reagieren konnte. Der langsame, begrenzte und langwierige Konflikt hat Washington direkt in die Hände gespielt. Das Ergebnis könnte unser aller Tod sein.

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich der Krieg ausgeweitet hat, und jetzt setzt der Kreml darauf, dass die Ukraine und der Westen den Krieg nicht fortsetzen werden, wenn es zu direkten Angriffen auf russisches Territorium kommt, daher die Volksabstimmungen.

Wie ich gestern erklärt habe, steht uns ein schicksalhafter Moment der Geschichte bevor.

(Wieder ein Artikel des früheren US-Finanzministers Paul Craig Roberts. Der gestrige Artikel, auf den er hinweist, wurde ebenfalls per www.DeepL.com ins Deutsche übersetzt und ist hier! Im Übrigen wird PI doch nicht dem Präsidenten Biden widersprechen, der am 8.2.2022 unserem Kanzler Scholz öffentlich ins Gesicht gesagt hat, er werde Nord Stream 2 zerstören. Natürlich waren das die Amis, egal was unsere Lügenpresse verzapft! k.)

