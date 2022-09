Von KEWIL | Nachdem die Ukraine einige Quadratkilometer um Charkow von Russland zurückgewonnen hat, werden Kiew und die NATO immer frecher und unverschämter. Und diese dummen Ignoranten rechnen einfach hoch, dass es mit der „Befreiung“ der Ukraine jetzt so weitergeht. Dabei war das Territorium von den Russen und ihren Verbündeten nur schwach besetzt, und diese flohen angesichts der Übermacht der Ukrainer Hals über Kopf. Wer aber glaubt, das sei erst der Anfang und es laufe so weiter?

Die deutsche Lügenpresse verbreitet Propaganda mit ein paar glücklich weinenden Kiew-freundlichen Ukrainern im Donbass, die unter russischer Besatzung waren. Dass die Ukrainer jetzt aber ihre russophilen Landsleute dort foltern und erschießen, berichtet sie nicht. Es wird „gefiltert“, also Häuser durchsucht, und Gerichtsverhandlungen drohen für die russophilen Ukrainer dort. Dazu wird theatralisch vermutlich ein neues „Butscha“ vorbereitet. Und dahinter lauern dann die ukrainischen Maximalforderungen!

Die Russen müssen für den Schaden durch den Krieg erst mal bezahlen. Natürlich mindestens die 400 Milliarden US-Dollar, die der Westen der russischen Zentralbank geklaut hat, dazu alles Geld und Vermögen der Russen im Westen, inklusive die Jachten der russischen Oligarchen. Dazu muss es wörtlich „neue Nürnberger Prozesse“ geben, wo alle beteiligten russischen Politiker und Militärs auf die Anklagebank kommen, inklusive Putin, falls er noch lebt.

Schon vorher muss sich Russland auf die Grenzen von 1991 oder noch früher zurückziehen, natürlich die Krim zurückgeben, und das Schwarze Meer wird ukrainisch und von der NATO abgeriegelt, denn die Ukraine will – wieder – sofort in die NATO.

Ja! Dies wurde erst diese Woche ausgemacht. Eine vom größenwahnsinnigen Selenski initiierte Arbeitsgruppe der Ukraine zusammen mit dem früheren NATO-Generalsekretär Rasmussen hat das ausgeheckt und volle NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gehört sofort dazu, also genau das, weswegen der Krieg erst angefangen hat. (Siehe Newsweek!)

Putin und Lawrow sind auffallend schweigsam, aber die völlig irreale, politisch verrückte Meinung des Westens, dass irgendwann mit Putins Ende Russland demütig darnieder liege und dem Westen die Füße lecken werde, ist natürlich ein Trugbild. Der russische Ex-Präsident Medwedew, ein Falke, warnte gerade auf Telegram vor einem „Prolog zum Dritten Weltkrieg“ der „Kiewer Kamarilla“:

“Und dann werden die westlichen Nationen nicht mehr in ihren sauberen Häusern sitzen und darüber lachen können, wie sie Russland vorsichtig und stellvertretend schwächen. Alles wird um sie herum in Flammen stehen. Ihre Leute werden ihren Kummer in vollem Umfang ernten. Das Land wird in Flammen stehen und der Beton wird schmelzen. Und doch reden die engstirnigen Politiker und ihre dummen Denkfabriken, nachdenklich ein Glas Wein in der Hand drehend, darüber, wie sie mit uns umgehen können, ohne direkt in einen Krieg einzutreten. Dumme Idioten mit klassischer Bildung.”

Es ist jedenfalls bemerkenswert, wie dumm unsere Politiker sind. Bevor Russland alle verrückten obigen Forderungen der Ukraine und NATO erfüllt, wird Moskau todsicher zu härteren Maßnahmen greifen. Das ist klar. Der Kreml wird sich dem Westen nicht unterwerfen.

Like