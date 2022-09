Geert Wilders (l.), der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei nahm am Dienstag das Mittelkreuz des Ungarischen Verdienstordens in Budapest entgegen. Wie Außenminister Péter Szijjártó bei der Übergabe informierte, hatte Staatspräsidentin Katalin Novák anlässlich des Nationalfeiertags am 20. August Wilders die Auszeichnung für sein engagiertes Eintreten für Ungarn, sowie seine Aktivitäten gegen die illegale Migration zuerkannt.

Bei der Zeremonie im Außenministerium erinnerte Szijjártó daran, dass die ungarischen Antworten auf die Krisen der letzten zwölf Jahre „immer gegen den Mainstream gerichtet waren“. Er betonte, dass heute in Europa die Politik, der politische Diskurs und der öffentliche Raum vom liberalen Mainstream dominiert werden. In dieser Situation „müssen wir Freundschaften und jene Freunde, die sich offen zu Ungarn bekennen, besonders schätzen.“ „Einer von Ungarns Freunden ist Geert Wilders, der sich nicht scheut, Stellung zu beziehen, wenn es darum geht, sich gegen die illegale Migration zu wehren, die Souveränität der europäischen Länder zu verteidigen, die Bedeutung des Friedens oder das Scheitern von Sanktionen zu betonen“, so Szijjártó weiter. „Ungarn glaubt an die nationale Identität und Souveränität, fördert den Patriotismus, kämpft mit Stolz für die Familie und kennt keine Kompromisse, wenn es um Freiheit und Gerechtigkeit geht“, würdigte Wilders in seiner Rede. (Dieser Artikel erschien zuerst in der Budapester Zeitung.)

