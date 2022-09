Von KEWIL | Die deutschen Lügenmedien sind unerträglich. Total einseitig und zugenagelt veröffentlichen sie jeden Tag nur, was der ukrainische Komiker Selenski von sich gibt, und lügen ihre Leser absichtlich auf plumpste Art an. Die Wahrheit spielt absolut keine Rolle mehr.

Wie kann es denn sein, dass man täglich nur von russischen Untaten liest und hört? Seit Beginn des Krieges ist mir kein einziger deutscher Medienbericht bekannt, der auch nur von einer einzigen ukrainischen Rakete, einer einzigen ukrainischen Bombe oder wenigstens von einem einzigen ukrainischen Revolverschuss gegen die Russen berichtet hätte.

Pausenlos beschießen die Russen angeblich ukrainische Kinder, Frauen und Zivilisten, zerstören Hochhäuser, ganze Stadtviertel und die kleinsten Hundehütten – die Ukraine feuert in den deutschen Lügenmedien nie zurück. Man hört davon nie etwas. Im Gegenteil, was die Ukrainer täglich zerstören, schiebt man hinterher alles den Russen in die Schuhe.

Jetzt quetscht der Westen gerade wieder die maximale Propaganda aus einem diversen Gräberfeld bei Isjum/Charkow. Selbst der Spiegel muss zugeben, dass manche der Toten laut Anwohnern auch von Luftangriffen stammen, aber nein, die erdrückende Mehrheit der Begrabenen müssen zu „Folteropfern“ frisiert werden, denn Foltern liegt in der DNA der Russen. Vielleicht liegt das Theater aber auch in der DNA des „Pimmel-Pianisten“ Selenski, dem ich kein Wort glaube.

Selbst wenn man den Ukraine-Krieg nur vom Sofa aus im Westen anguckt, stinken manche Lügen zum Himmel. So wurde hier schon viele Wochen gejammert, das Atomkraftwerk Saporischschja sei von den Russen eingenommen, besetzt und geleitet. Und gleichzeitig behaupteten die Presstituierten ungeniert, Russland beschieße das Kernkraftwerk täglich, es drohe eine Nuklear-Katastrophe. Die Russen beschießen sich also seit Wochen selbst und wollen bestrahlt werden.

Dann ließen die Russen die International Atomenergie Organisation (IAEA) durch, die sah sich das Ganze an, äußerte sich aber hinterher im Westen nur verschwommen, der Beschuss solle eingestellt werden, aber kein Wort davon, wer schießt. Das sagt doch alles, dieser Verein getraute sich nicht, die wahren Bombardierer des KKW zu nennen.

Jetzt soll eine UNO-Delegation in den Wald von Isjum und alles klären. Dabei kann ihnen die durch und durch korrupte Ukraine natürlich massenweise drapierte Leichen unterschieben. Wer will dort noch herausfinden, an was jeder gestorben ist?

Laut UNO, NATO und deutschen Medien haben die Ukrainer nie zerstört, geschossen, gemordet, vergewaltigt oder sonst was Böses getan. Wo sind denn bloß die

53.000 Schuss Flakpanzermunition

3000 Patronen „Panzerfaust 3“

14.900 Panzerabwehrminen

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

2700 Fliegerfäuste STRELA

21,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition,

die die Bundesregierung bisher unter anderem an die Ukraine gespendet hat, geblieben – und mehr soll kommen? Zum Pimmel-Pianisten Selenski geht es hier!

