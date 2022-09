Von MANFRED ROUHS | In Gersthofen bei Augsburg drehen Kommunalpolitiker ein großes Rad: Das Rad der Geschichte. Es geht um die am Autobahnkreuz Augsburg-West gelegene Wernher-von-Braun-Straße. Sie soll umbenannt werden, weil Wernher von Braun ein Nazi gewesen sei, wie es heißt. Das berichtet die „Süddeutsche“.

John F. Kennedy, Wernher von Braun, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, Jurij Gagarin und Sergei P. Koroljow sind die bislang bedeutendsten Helden der Weltraumfahrt. Von ihnen werden Menschen noch in 1000 Jahren reden, wenn sie nach den Sternen greifen, Planeten und Monde besiedeln und in unendliche Weiten vorstoßen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Der wichtigste Schritt der Menschheit auf dem Weg zu anderen Himmelskörpern begann mit einer Rede John F. Kennedys im Jahr 1961 an die amerikanische Nation: „Ich meine, diese Nation sollte sich dem Ziel verschreiben, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn wieder sicher zurück zur Erde zu bringen.“

Kennedys Rede entfesselte eines der größten Projekte, dem sich Menschen in Friedenszeiten seit dem Bau der Pyramiden verschrieben haben: Das Apollo-Programm der NASA. Eine viertel Million Männer und Frauen zogen im Rahmen dieses Programms an einem Strang in Richtung Mond. Und an der Spitze des Apollo-Programms stand mit Wernher von Braun ein in Peenemünde während des Zweiten Weltkrieges gestähltes organisatorisches und technisches Ausnahmetalent – der Einzige, der den von Kennedy vorgegebenen Zeitplan für die Mondlandung einhalten konnte.

Seinem Wunderwerk, der Saturn-V-Rakete, vertrauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ihr Leben an. Ihre erfolgreiche Landung auf dem Mond eröffnete der Menschheit Perspektiven weit über ihre Zeit hinaus.

Ohne Sergei P. Koroljow und Jurij Gagarin wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Sie leisteten unfreiwillige Hilfe für Wernher von Braun. Ein Teil seiner Peenemünder Ingenieure geriet am Ende des Krieges in russische Gefangenschaft. Diese bewährten Pragmatiker des Raketenbaus scharte das technische Ausnahme-Talent Sergei Koroljow um sich.

Koroljow, der Spross einer griechisch-kosakisch-weißrussischen Kaufmannsfamilie, war das Herz und die Seele des sowjetischen Weltraumprogramms. Ein Visionär, der von Braun ebenbürtig war. Ihm gelang 1957 mit dem „Sputnik“ eine Sensation, die in den USA niemand für möglich gehalten hätte: Erstmals platzierten Menschen einen Satelliten auf einer stabilen Umlaufbahn im Erdorbit.

Der „Sputnik“-Schock setzte die US-Führung unter Zugzwang. Sie konnte den Weltraum nicht den Kommunisten überlassen.

Als am 12. April 1961 nicht die sich technologisch überlegen wähnenden USA, sondern Sergei Koroljow sowjetisch-deutsches Kollektiv mit Jurij Gagarin erstmals einen Menschen in den Weltraum beförderte, fielen in den USA alle Schranken: Wenige Wochen zuvor hatte John F. Kennedy die Nachfolge Eisenhowers im Amt des US-Präsidenten angetreten. Gagarins Triumph schaffte die politischen Voraussetzungen für Kennedys Mondlandungs-Programm.

Von denen, die derzeit Deutschland politisch verwalten, wird in 100 Jahren niemand mehr reden. Sie streuen Hass und Zweifel aus gegen historische Persönlichkeiten, die größer sind als sie selbst: erbärmliche Gestalten in einer erbärmlichen Zeit, die hoffentlich schnell vorübergehen und einem neuen, besseren Deutschland Platz machen wird.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

