Von WOLFGANG HÜBNER | Merklich missmutig verbreiten die deutschen Systemmedien die Nachricht aus den USA, wonach Präsident Joe Biden in seinem Land die Pandemie nun für beendet erklärt hat. Versehen wird diese interessante Neuigkeit vom großen Waffenbruder eilfertig mit der dreistelligen Zahl der Amerikaner, die – real oder angeblich – weiterhin täglich am Virus sterben sollen. Allerdings geht der Missmut der Vasallen nicht so weit, Biden dafür offen zu kritisieren.

Einem ist das allerdings noch zuzutrauen: Karl Lauterbach, immer noch Gesundheitsminister der Ampel-Regierung. Denn der würde ohne Covid-Panik wieder das sein, was er lange Jahre war: Ein skurriler Bundestags-Hinterbänkler und eifriger Lobbyist der Pharma- und Krankenhauskonzerne mit Schwierigkeiten, eine Frau mit extrem starken Nerven und schlechtem Geschmack zu finden. Nun könnte man meinen, dass die Berliner Regierung massive politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten genug am Hals habe, um sich wenigstens von dem Psychopathen im Ministerrang ebenso zu befreien wie von der medizinisch nicht mehr begründbaren Covid-Panik.

Das aber geschieht bislang bekanntlich nicht. Was zu der Frage in der Überschrift dieses Textes provoziert: Wozu ist Karl Lauterbach eigentlich noch gut? Wozu wird er gebraucht? Diese Fragen sind nur schlüssig zu beantworten, wenn der Virus und sein oberster deutscher Angstprophet in der Bundesregierung als Instrumente der Machtausübung, der vorsorglichen Repression, begriffen werden.

Die Kalkulation der Herrschenden lautet dabei so: Ein Volk, das in Angst um die individuelle Gesundheit von über 80 Millionen Menschen gehalten wird, ist ein weniger aufmüpfiges, weniger rebellionsbereites Volk als eines ohne diese Angst. Und diese Angstpanik mit allen erdenklichen Mitteln zu schüren, ist halt keiner so prädestiniert, keiner so bereit wie Dr.. Karl Lauterbach.

