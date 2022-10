Die Islamaufklärungstour der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) geht trotz Eier- und Flaschenwürfen von Linksextremisten unverdrossen weiter: Am gestrigen Freitag noch in Wiesbaden (Video hier), folgt am heutigen Samstag von 13 bis 18 Uhr eine Kundgebung mit Hauptsprecher Michael Stürzenberger im benachbarten Mainz. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind wieder herzlich eingeladen, sich vor Ort an der Diskussion zu beteiligen und das BPE-Team durch ihre Präsenz zu unterstützen. Sobald die Live-Berichterstattung des Youtube-Kanals EWO Online startet, binden wir den entsprechenden Videostream in diesen Beitrag ein. Wir wünschen wie immer gute Unterhaltung und – auch wenn sich die Inhalte bisweilen wiederholen – möglichst viel Erkenntnisgewinn.

Like