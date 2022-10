Das unermüdliche BPE-Islamaufklärungsteam ist auch an diesem Wochenende wieder gleich zweifach unterwegs: Nach dem „Heimspiel“ am Freitag auf dem Alexanderplatz in Berlin, bei dem ganz viele Patrioten und Kritiker des Politischen Islams, einige Exil-Iraner und Aleviten aus der Türkei präsent waren (PI-NEWS berichtete), freuen sich Hauptredner Michael Stürzenberger und seine beiden Co-Sprecher Irfan Peci aus Wien und Kian Kermanshahi aus London auf viele interessante Diskussionen an diesem Samstag von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Leipzig. „Wie mir die Versammlungsbehörde mitteilte, sind zwei linke Gegendemos angekündigt. Gut so, dann können wir die hochnotwendige Kritik am Politischen Islam auch in die linke Szene hineintragen“, sagte Stürzenberger im Vorfeld der Kundgebung. Wir wünschen wie immer viel Spaß und Erkenntnisgewinn beim Zuschauen des Livestreams von EWO Online.

» Hier kann man Mitglied werden bei der Bürgerbewegung Pax Europa

