Dem Historiker Christian Hardinghaus gelingt es immer wieder, eindringliche Erlebnisse aus der Zeit ab 1939 mittels Zeitzeugenberichten zur Sprache zu bringen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Mit seinen Büchern reisst er Erinnerungsmauern ein und betritt Tabubereiche. Hardinghaus ist dabei unverdächtig, er fungiert als Vermittler. Immerhin wurde er in der Rubrik „Antisemitismusforschung“ promoviert.

Im Opfer/Täter-Diskurs nach 1945 war die Verteilung der Schuld ziemlich klar. Es gab die Bösen (Deutsche) und die Guten (Alliierte). Die Diskussion ließ jegliche Ambivalenz vermissen. Hardinghaus hatte damit aufgeräumt, indem er den Mitläufern und Gedungenen eine Stimme gab. Wie lobenswert!

In seinem neuen Buch widmet sich Hardinghaus einem ganz konkreten Opfer aus dem „Tätervolk“: Erzählt wird die Geschichte von Ursula Dorn, geborene Buttgereit, 1935 in Königsberg zur Welt gekommen. Ihre ihm anvertraute Geschichte wandelt Hardinghaus, ohne zu übertreiben oder etwas hinzuzufügen, in eine Horrorgeschichte.

Dem Impuls, dieses Buch Kindern oder Enkeln zum Lesen zu geben (weil sie von den hier beschriebenen Geschehnissen garantiert nichts wußten und es in der Schule auch nie erfahren werden), darf man nicht nachgeben. Diese Nacherzählung eignet sich weder für Kinder noch für sensible Gemüter.

In aller Kürze: Ursula hat als Älteste vier jüngere Geschwister. Der jüngste Bruder ist ein uneheliches Kind, weshalb der über alles geliebte Vater bei einem Fronturlaub gegen Neujahr 1944/45 die Familie verläßt.

Am 13. Januar 1945 beginnt die sowjetische Großoffensive auf Ostpreußen. Bis dahin waren etwa 120.000 Deutsche in Königsberg und insgesamt rund 250.000 in ganz Ostpreußen eingeschlossen. Endlich erlaubt der berüchtigte NS-Gauleiter Erich Koch (der sich später rasch absetzte und kurzzeitig eine neue Existenz in Dänemark aufbaue konnte) die Flucht, nachdem er über Wochen die Stadt zur Festung erklärt hatte.

Ursulas Mutter will nicht fliehen. Sie ist politisch links – vielleicht erhofft sie sich dadurch ein passables Durchkommen bei den neuen Herren. Ein entscheidender Fehler, den Ursula ihrer Mutter lange nachtragen wird.

Was Ursula dann zwischen Anfang 1945 und Herbst 1948 erlebt, spottet jeder Beschreibung. Am 9. April 1945 attackieren 1500 (!) sowjetische Flugzeuge das Stadtzentrum Königsbergs. Es bleiben nur Ruinen.

Die zehnjährige Ursula erlebt das alles: Die wochenlangen, ziellosen Todesmärsche hin und her. Dabei sterben viele, (es sind ja fast ausschließlich Frauen und Kinder) werden erschlagen, versinken im Moor, verhungern. Ursula erlebt dutzende Vergewaltigungen mit. Durch ein Wunder überlebt die Familie bis auf den Kleinsten – halbverhungert. Irgendwann (bei extremem Untergewicht setzt das Hirn aus) reißt Ursula aus und fährt mit einem Güterwagen nach Kaunas, Litauen.

Dort wird sie von mitleidigen Leuten aufgepäppelt. Sie reist mit gefülltem Rucksack zurück nach Königsberg. Dort findet sie ihre Geschwister im Sterben – vor Hunger. Ursula möchte sie alle mitnehmen, erneut nach Kaunas – aber sie können nicht mehr. Sie sind zu schwach. Nur die Mutter bricht mit auf und lässt ihre Kinder bei einer Nachbarin – was nie wieder gutzumachen sein wird.

An dieser Stelle beginnt das wahre Elend erst. Ursula wird zum Wolfskind. Nicht alle der damals Betroffenen fühlen sich mit dieser Benennung wohl. Ursula sagt, es passt. Sie waren völlig verwildert und gefühlstaub. Ursula zieht mit ihrer ungeliebten Mutter durch Litauen. Läuse, Krätze, Ruhr – was für ein entsetzliches Dokument. Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen. Es ist eine deutsche Geschichte.

