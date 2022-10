Die pädosexuellen Netzwerke hinter dem „Kentler-Experiment“ in Berlin existieren nach wie vor. So lautet eine zentrale These des Dokumentarfilms „KentlerGate: Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung“ (Video oben) vom Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle.

Die Pädagogin und Biologin Prof. Dr. Karla Etschenberg erklärt: „Man muss davon ausgehen, dass dieses Netzwerk 2008, als Kentler gestorben ist, nicht mitgestorben ist, und man fragt sich jetzt, unter welchem Deckmantel läuft dieses Netzwerk eventuell weiter.“

Eine Möglichkeit scheint die intransparente Unterbringung von Jugendlichen bei Einzelpersonen oder in Heimen im osteuropäischen Ausland, auf die der ehemalige Abgeordnete Marcel Luthe verweist: „Man kann nicht ausschließen, dass dieses ‚Kentler-Experiment‘ faktisch nach wie vor weitergeht, nur eben nicht mehr in Berlin, sondern im Ausland.“

Der 46minütige Film ist an diesem Donnerstag im Vorfeld des für Ende Oktober angekündigten Zwischenberichts eines Forschungsprojekts, mit dem der Berliner Senat die Universität Hildesheim zur Aufarbeitung dieser Netzwerke beauftragt hat, erschienen.

Dazu Hedwig v. Beverfoerde, Sprecherin von DemoFürAlle: „Wir müssen erstens dafür sorgen, dass die neuen Erkenntnisse nicht in ministerialen Archiven verstauben, sondern durchschlagende Wirkung zum Schutz von Kindern erzielen. Die Namen aller Verantwortlichen müssen genannt und die Netzwerke aufgedeckt werden. Zweitens darf die pädophil kompromittierte Sexualpädagogik von Kentler nicht länger in Kitas und Schulen angewandt werden. Unsere Doku soll eine breite Debatte dazu anstoßen.“

So wurde die „emanzipatorische Sexualpädagogik“ Kentlers von dem Sexualpädagogen Uwe Sielert zur heutigen „Sexualpädagogik der Vielfalt“ weiterentwickelt: „Das ist aber nur Kosmetik. Die Kernthese von Sielert ist und bleibt dieselbe von Kentler, dass Menschen sexuelle Wesen von Kindheit an sind und dass sie auch die gezielte Förderung von Erwachsenen brauchen, um diese Sexualität für sich zu entdecken“, erläutert der Sexualwissenschaftler Prof. (US) Dr. Jakob Pastötter.

Der Film beleuchtet auch die Persönlichkeit Kentlers, Vorläufer und Zeitströmungen. Dazu geben die Psychotherapeutin Christa Meves und die Publizistin Bettina Röhl wichtige Einblicke.

