Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, ist seit der Corona-P(l)andemie 2020 vermehrt in den Fokus der Menschen gerückt. Und das zurecht. Sind es doch die Empfehlungen der WHO, die Regierungen auf der ganzen Welt beeinflussen.

So schürte die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2009 eine weltweite Panik mit der sogenannten Schweinegrippe H1N1. Millionen Impfstoffe wurden bereitgestellt. Aufrufe zur „rettenden Impfung“ wurden propagiert.

Doch „ich kannte niemanden in der WHO, der sich dagegen geimpft hat.“ Bill Gates, größter Sponsor und somit einflussreichster Entscheidungsträger, äußerte sich einmal auf einer Konferenz der WHO wie folgt: „Unsere Prioritäten sind eure Prioritäten. Nicht umgekehrt.“ Mit dieser Aussage ist wohl alles gesagt.

Die Weltgesundheitsorganisation sollte eigentlich das Instrument zum Schutz der Weltbevölkerung vor gesundheitlichen Risiken sein. Doch das Vertrauen der Menschen in die WHO ist mit solchen Akteuren, Aussagen und der Korruption dieser Organisation zurecht erschüttert.

„Klar ist, die Pharmaindustrie ist heute Teil des Gesundheitssystems.“ Der große Verlierer an dem Ganzen steht damit fest: Unsere Gesundheit.

(Text übernommen von AUF1, wo die Doku am Samstag exklusiv erschienen ist)

