Auch von Wind und Regen im hohen Norden lässt sich das Team der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am heutigen Samstag nicht davon abhalten, die Bürger der Stadt Kiel über die Gefahren des Politischen Islam aufzuklären. Nach der erfolgreichen Kundgebung am Freitag in Flensburg (PI-NEWS berichtete) werden Hauptredner Michael Stürzenberger und die zahlreichen Ex-Moslems in Reihen der BPE wieder in den direkten Dialog mit ihren Kritikern treten und versuchen, sie mit Argumenten und Fakten zu überzeugen. Wie immer freut sich das BPE-Team auf Unterstützung von PI-NEWS-Lesern aus Kiel und Umgebung. Die Veranstaltung wird von EWO-Online von JETZT LIVE bis 18 Uhr übertragen – wir wünschen viel Spaß und Erkenntnisgewinn beim Zuschauen!

