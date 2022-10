An diesem Freitag führt uns die Deutschlandtour der BPE mit Michael Stürzenberger und Irfan Peci in die vielleicht linksgrünversiffteste Stadt Deutschlands, nach Münster (NRW). Dort wollen schon ab 12 Uhr die üblichen linksextremistischen Kräfte mit einer Gegendemo und einer großen Bühne auf dem Stubengassenplatz aufmarschieren. Auch der erste schwule Männerchor Münster „Homophon“ will mitdiskutieren – in der Homosexuellen-Feindlichkeit des Politischen Islams gibt es bekanntlich jede Menge Gesprächsstoff. Die eigentliche BPE-Kundgebung beginnt um 13 Uhr und endet um 18 Uhr. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind herzlich eingeladen, das BPE-Team durch Anwesenheit zu unterstützen. Der Livestream wird schon ab 12 Uhr übertragen von EWO-Online – wir wünschen wie immer viel Spaß und jede Menge Erkenntnisgewinn beim Zuschauen.

