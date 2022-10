Es ist quasi die spanische Version der AfD: VOX, eine neue, rechte Partei, die seit einigen Jahren das spanische Parteiensystem aufmischt.

In Umfragen liegt VOX, ähnlich wie die AfD, bei zirka 15 Prozent. Doch anders als das deutsche Pendant war VOX in Spanien auch schon an Regierungsbildungen beteiligt; wenn auch vornehmlich indirekt, indem sie Regionalregierungen der konservativen Volkspartei Partido Popular (PP) stützte.

Dennoch: für deutsche Verhältnisse wäre es undenbar, dass eine CDU-Landesregierung mit Duldung der AfD zustande kommt. Und mehr noch: Wenn in Spanien 2023 der landesweite Urnengang ansteht, wäre bei entsprechenden Mehrheiten eine rechte Koalition in Madrid durchaus denkbar, ganz anders als hierzulande.

Was also ist das Erfolgsgeheimnis von VOX? Wie schaffte es die Partei, trotz ihres jungen Alters schon Regierungsbildungen zu beeinflussen? Wer sind dort die wichtigsten Personen, wofür stehen sie, und was läuft auch grundsätzlich anders in Spanien als bei uns?

Dazu befragte JF-TV-Redakteur Marco Pino den JF-Spanien-Experte Jörg Sobolewski auf der Frankfurter Buchmesse 2022.



