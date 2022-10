Die Landschaftsversammlung Rheinland ist in der Öffentlichkeit gemeinhin wenig bekannt, auch wenn sie als politisches Kontrollorgan des sogenannten „Landschaftsverbands Rheinland“ (LVR) ein Jahresbudget von rund vier Milliarden Euro und die Aufsicht über mehr als 19.000 Mitarbeiter verantwortet. Die öffentlich-rechtliche Körperschaft oberhalb der Städte und Kreise kümmert sich vor allem um soziale, kulturelle und gesundheitspolitische Aufgaben und betreibt z.B. zahlreiche Museen und Fachkliniken im Rheinland.

Dieses politisch eher wenig spannend klingende Aufgabenprofil abseits der großen Bühne hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Altparteien die Landschaftsversammlung häufig als Versorgungsanstalt für ausrangierte Hinterbänkler aus der Kommunal- und Landespolitik genutzt haben. Sozusagen als rheinisches EU-Parlament für Arme …

Dass man dieses politische Gremium aber durchaus anders bespielen kann, zeigt die Ende 2020 neu in die Landschaftsversammlung eingezogene AfD-Fraktion mit ihrem erst 26-jährigen Fraktionsvorsitzenden Yannick Noe.

Gesundheitspolitik ist dröge? In Zeiten von Corona-Hysterie und Impfzwangdebatten ganz sicher nicht: Eine diesbezügliche Veranstaltung der AfD-Fraktion in den repräsentativen LVR-Räumen in Köln-Deutz und reichweitenstarke Youtube-Videos, zum Beispiel zu verschwiegenen Gefahren der Impfstoffe, brachten nicht nur die linke Szene in Köln und Umgebung zur Weißglut.

Denkmalschutz als Langweiler-Thema für Nerds? Nicht, wenn man wie die AfD-Fraktion diese Art von Kulturpolitik als identitätsstiftend und Teil des Heimatschutzes ansieht und in einer gelungenen Tagung aufarbeitet.

In den Seilschaften der Altparteien-Hinterbänkler im LVR wuchs im Zuge dieser für sie ungewohnt offensiven Oppositionspolitik freilich der Wunsch danach, der frechen AfD-Fraktion Sand ins Getriebe zu streuen. Eine Veranstaltung zur Jugendpolitik wurde in letzter Minute von der Verwaltung unter fadenscheinigen Argumenten untersagt und auch gegen die Videoarbeit der Fraktion wurde die LVR-Spitze plötzlich mit an den Haaren herbei gezogenen Einwänden tätig.

Videos und regelmäßige Veranstaltungen gibt es aber dank juristischer Gegenwehr der AfD-Fraktion immer noch – was also tun als frustrierter Altparteien-Hinterbänkler?

In ihrer Not kamen diese politischen Koryphäen in der letzten Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland Ende September auf die „geniale Idee“, durch die Verweigerung von turnusmäßigen Personalumbesetzungen in den LVR-Gremien die Arbeitsfähigkeit der AfD-Fraktion zu torpedieren.

Allerdings übersahen die „Spitzenkräfte“ der Altparteien, dass jede Fraktion völlig autonom die auf sie entfallenden Sitze besetzen kann. Eine Einflussnahme der Mehrheit darf hier nicht stattfinden. Hierauf hatte auch das zuständige Ministerium in Düsseldorf bereits vorab über die Direktorin des Landschaftsverbandes hingewiesen. Zahlreiche rechtliche Präzedenzfälle in Kommunalparlamenten untermauern diese Rechtslage ebenfalls seit Jahren.

Es kam also wie es kommen musste: Die Direktorin des Landschaftsverbandes beanstandete diesen getroffenen Beschluss umgehend und wies die Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Anne Henk-Hollstein (CDU), unter einer launigen Kommentierung der AfD-Fraktion an, binnen vier Wochen eine außerordentliche Sitzung zur Wiederholung der Abstimmung einzuberufen.

Nun muss in einer neuen Sitzung der Landschaftsversammlung am 9. November den von der AfD gewünschten Umbesetzungen stattgegeben werden. Ein peinlicher und teurer Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie und Minderheitenrechte für verbohrte Altparteien-Hinterbänkler auf Kosten der Steuerzahler.

