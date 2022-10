Die Pubilzistin Laila Mirzo wurde in Damaskus geboren und wuchs auf den Golanhöhen auf. Trotz ihres recht liberalen Elternhauses sei die islamische Indoktrination samt besagter Judenfeindlichkeit auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Erst in Deutschland habe sie gelernt, dass auch Juden Menschen seien. Heute ist sie Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau und wird nicht müde, vor den Gefahren des politschen Islam für Europa und den Westen zu warnen. So auch in ihrem Buch „ Nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim „, das sie im Gespräch mit Florian Werner am Samstag am Stand der „Jungen Freiheit“ auf der Frankfurter Buchmesse