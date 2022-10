Wer in dieser Woche die Plenarsitzung des Deutschen Bundestages verfolgt hat, konnte sich einmal mehr über den Abwärtsflug unseres schönen Landes informieren und sich wieder einmal davon überzeugen, dass es heutzutage keinen Bildungsabschluss benötigt, um ein ganzes Land mit Vollgas gegen die Wand zu fahren.

Die Debatte zu den sechs Nachhaltigkeitsprinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie konnte einem bereits am Morgen den Kaffee verderben.

Während das gemeine Volk, das mittlerweile eher als rechter Pöbel angesehen wird, das Gefühl hat, dass durch die Preisexplosionen nicht nur Familien vor dem finanziellen Ruin, sondern auch ganze Handwerksberufe vor dem Aussterben stehen, wird in den heiligen Hallen wieder einmal darüber diskutiert, wie Deutschland die ganze Welt retten kann, nur nicht sich selbst.

Nachhaltigkeit ist grundsätzlich ein wichtiges Thema und gehört zu einem funktionierenden Wirtschaftsstandort dazu. Die sechs Prinzipien, die da seitens der Regierung zu Papier gebracht wurden, lauten: „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden, globale Verantwortung wahrnehmen, natürliche Lebensgrundlagen erhalten, nachhaltiges Wirtschaften stärken, sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern und Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen.“

Themen, die gebracht werden können, wenn man sonst keine Probleme hat. Aber Deutschland war einmal ein funktionierender Wirtschaftsstandort und hat aktuell richtige Probleme. Der Wohlstand der Bevölkerung nimmt zusehends ab, der wirtschaftliche Zusammenbruch ist nur noch eine Frage der Zeit. Da bleibt die Frage offen, für wen diese Nachhaltigkeitsstrategie gedacht ist.

Laut Regierung ist ein fortschrittliches, innovatives, offenes und lebenswertes Deutschland, das sich durch hohe Lebensqualität und wirksamen Umweltschutz auszeichnet, das Ziel. „Es integriere, sei inklusiv und grenze nicht aus, schaffe Chancen für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebenen und nehme seine internationale Verantwortung wahr“.

In Zeiten, in der die Inflation zweistellige Werte erreicht, die Energiekosten explodieren und ein kalter Winter wegen der drohenden Gasknappheit vor der Tür steht, klingen Worte wie hohe Lebensqualität in Verbindung mit Umweltschutz schon mehr als lächerlich.

Der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt, findet in seiner Rede dazu klare Worte: „Die Nachhaltigkeitspolitik ist, wie so vieles was die Bundesregierung fabriziert, links-totalitär.“ Dieses Gefühl haben viele, die das weichgespült, woke, vor Ideologie strotzende Strategiepapier lesen. Klar ist jedoch eines; der Erhalt des Staatsvolkes findet in ihr keinen Platz.

„In den letzten 50 Jahren starben in Deutschland 6,1 Millionen Menschen mehr als geboren wurden. 230.000 allein im Jahr 2021. Über sechs Millionen Menschen ohne Kriege, nur durch familienfeindliche Politik“, so Reichardt. „Sechs Millionen Menschen, die heute als Fachkräfte zur Erhaltung unseres Renten-, Gesundheits- und Sozialsystems fehlen.“ Ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen und verstärken wird.

Und Reichardt geht weiter: „Was zum endgültigen Kollaps der Sozialsysteme führt und in letzter Konsequenz das Aussterben des deutschen Volkes zur Folge hat.“ Jedoch sind das keine Punkte, die die Nachhaltigkeitsprinzipien der derzeitigen Bundesregierung berühren, oder gar Themen, die sie abwenden will.

„Die Kosten der Energiewende werden bis 2050 zwischen eine und drei Billionen Euro geschätzt. Investieren Sie dieses Geld in eine geburtenfördernde Politik, die die Lücke zwischen dem Kinderwunsch junger Menschen und der tatsächlichen Geburtenzahl schließt und dabei auch noch die Kinder- und Familienarmut bekämpft und dann eine Bevölkerungsbilanz ohne Sterbeüberschüsse ermöglicht. Sie lassen das deutsche Volk tatenlos verenden.“

„Sie reden von Nachhaltigkeit und Artenschutz und lassen eines der größten Kulturvölker der Weltgeschichte, nämlich das deutsche Volk, untergehen. Das ist ehrlos und verachtenswert.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Reichardt vom Rednerpullt. Die hippen grünen Jungpolitiker grölen bei diesen Worten, denn es sind Fakten, die sie weder hören noch wahrhaben wollen.

