Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn sich die Ergebnisse der ersten Hochrechnung bestätigen, dann ist die Landtagswahl in Niedersachsen im Hinblick auf die Zukunft durchaus verheißungsvoll für die patriotisch orientierten Kräfte ausgegangen. Dass zu diesem noch frühen Zeitpunkt der nahenden großen Krise die etablierten Kräfte sich noch einmal durchsetzen würden, kann nur diejenigen in Verzweiflung bringen, die die Altersstruktur und Beharrungskräfte in einem westlichen Flächenland mit mehrheitlich noch recht wohlhabender Bevölkerung unterschätzen.

Tatsächlich aber ist das Ergebnis der AfD sensationell: Klar zweistellig. Noch vor einiger Zeit galt diese Partei in Niedersachsen als Kandidat für den Rausschmiss aus dem Landesparlament, war ein Sorgenkind der Bundes-AfD und zerstritten. Nun liegt sie nur rund zwei Prozent unterhalb des Resultats der Grünen, die zwar hinzugewannen, aber längst nicht so viel wie erwartet und von ihnen selbst erhofft. Mit Sicherheit hat die Scheinopposition, die sich CDU nennt, an die AfD Stimmen und überhaupt verloren.

Insofern haben die Warnungen von Friedrich Merz vor den bösen Rechten nichts genutzt. Weder in Hannover noch in Berlin wird eine Partei gebraucht, die das deutsche Politikdesaster eigentlich nur noch schlimmer zu machen verspricht. Dass die SPD trotz Verlusten weiter den gütigen Landesvater mimenden Ministerpräsidenten stellen und die Regierung dominieren wird, ist selbstverständlich nicht gut, wird aber Kanzler Scholz etwas stärken gegen die grünen und liberalen Kriegstreiber in der Bundesregierung.

Die FDP mag zwar wieder irgendwie in den Landtag geschummelt werden, aber hat klar verloren. Ebenso die Linke, die als gespaltene, mit zwei Stimmen redende Partei ohne Profil überflüssig ist. Wenn Sahra Wagenknecht nicht mit untergehen will, muss sie nun entweder die Machtfrage stellen oder die Partei verlassen. Das multimediale Getöne von der weiterhin so stabilen politischen Landschaft und der Herrschaft der Etablierten mag das Machtkartell einstweilen beruhigen. Tatsächlich aber bewegt sich was in Deutschland, wenn sich selbst in Niedersachsen etwas bewegt!

