Der bedauerlichste Aspekt der langsamen, begrenzten, unzureichend engagierten und unzureichend bemannten Militäroperation des Kremls in der Ukraine ist die Zerstörung des Ansehens des russischen Militärs, eine Zerstörung, die durch den Erfolg der Ukraine bei der Zurückdrängung der russischen Streitkräfte in Gebieten unterstrichen wird, die jetzt, nach der Wiedervereinigung, zu Russland gehören.

Die Tatsache, dass Russland russisches Territorium an die Ukraine verloren hat, dürfte den Westen weiter ermutigen und damit den Krieg weiter ausweiten.

Der US-General und ehemalige CIA-Direktor David Petraeus hat dem Kreml mit der Vernichtung der russischen Truppen und der Schwarzmeerflotte gedroht.

Bob Seely schreibt im britischen Telegraph: „Putins Annexion ukrainischen Territoriums … ist kein Beweis für offensiven Erfolg, sondern für defensive Angst. . . . Sein Handeln ist das Zeichen eines verzweifelten Mannes, der eine militärische Demütigung fürchtet.“ Putin, so Seely, „wird immer gefährlicher“, wenn man die Sabotage der russischen Gaspipelines und Putins Drohungen mit einer Ausweitung seines Krieges betrachtet. Dennoch, so Seely, „liegen Putins geopolitische Fantasien, einen größeren russischen Staat unter Einbeziehung der Ukraine zu schaffen, die NATO zu zerschlagen und Russland als globales Gegengewicht zu den USA zu etablieren, in Trümmern“. Seely fügt hinzu, dass der Sieg der von Großbritannien ausgebildeten ukrainischen Truppen über das russische Militär in der Gegend von Charkiw zeige, dass ein ukrainischer Sieg über die schlecht geführten und moralisch schwachen russischen Truppen möglich sei.

Das düstere Bild eines besiegten Russlands, das Seely zeichnet, wird dadurch verstärkt, dass Putin in derselben Rede, in der er die Provinzen wieder in Russland willkommen heißt, zu Verhandlungen mit Zelenski aufruft. Normalerweise ist es nicht die Gewinnerseite, die zu Verhandlungen aufruft.

Seelys Darstellung und Petraeus‘ Drohungen sind unsinnig. Entscheidend ist jedoch, dass der Westen dies so wahrnimmt, und diese Wahrnehmung wird den Krieg weiter ausweiten. Dass dies die Folge sein würde, war von Anfang an klar. Putin hat acht Jahre lang gewartet, während der Westen eine Armee für die Ukraine aufbaute und ausrüstete und das Propagandanarrativ etablierte. Als Putin verspätet handelte, tat er dies auf eine Art und Weise, die eine Ausweitung des Krieges garantiert. Hat denn niemand Putin gesagt, dass Kriege nicht auf Sparflamme und in begrenztem Umfang geführt werden können?

Putins langsames, begrenztes Eingreifen hat Washington sieben Monate Zeit gegeben, die westliche Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Russland der Aggressor ist, der Ukraine Waffen zu liefern, ukrainische Soldaten im Umgang mit diesen Waffen zu schulen und Kommunikationssysteme einzurichten, mit denen Washington den ukrainischen Streitkräften gezielte Informationen liefern kann. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass der Kreml einen Krieg auf eine Weise führt, die weniger erfolgversprechend ist.

Was der Kreml getan hat, ist, Washingtons Glauben an seine Allmacht zu rechtfertigen, was zu weiteren Provokationen führen wird. Washington hatte keine Angst davor, Russlands Devisenreserven und andere Vermögenswerte zu stehlen, die Ukraine zu bewaffnen und die russischen Nord-Stream-Pipelines zu sprengen. Mit jedem weiteren Schritt wurde Washington mutiger und die Drohungen gegenüber Russland wurden stärker.

Putins Anstrengungen, den Krieg einzudämmen, bringt ihm größere. Wenn er seine Politik der halben Maßnahmen fortsetzt, rückt Armageddon immer näher.

(Ein weiterer Beitrag zum Ukraine-Krieg von Paul Craig Roberts mit Links hier, der unter Reagan Finanzminister war. Übersetzt mit www.DeepL.)

Like