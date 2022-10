Von KEWIL | Der militärisch-industrielle Komplex, die Neocons und Teile der US-Politik, wollen eindeutig eine Zerschlagung Russlands und notfalls einen Dritten Weltkrieg mit Atombomben gegen Russland und China gleichzeitig. Frieden kommt denen gar nicht in den Sinn. Wer das nicht glaubt, blättere mal in folgenden renommierten amerikanischen Zeitschriften. Bitte auch auf das Datum achten!

The Atlanic: Decolonize Russia (Zerlegt Russland in seine Einzelteile), 27. Mai 2022:

Doch die vordringlichste Bedrohung für die internationale Sicherheit geht von Russland aus, genauer gesagt, vom russischen Imperialismus… Russland hat den größten Krieg angezettelt, den die Welt seit Jahrzehnten gesehen hat, alles im Dienste des Imperiums. Um das Risiko weiterer Kriege und sinnlosen Blutvergießens zu vermeiden, muss der Kreml das Imperium, das ihm noch geblieben ist, aufgeben. Das Projekt der russischen Entkoloniasierung muss endlich beendet werden.

The Washington Post: The skeptics are wrong: The U.S. can confront both China and Russia (Die Skeptiker liegen falsch: Die USA können sowohl China als auch Russland entgegentreten) 4. August 2022:

Trotz der großen Skepsis der amerikanischen Bevölkerung gegenüber Interventionen im Ausland scheinen die führenden Politiker beider Parteien zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten die Pflicht und das Interesse haben, eine aktive Führungsrolle zu übernehmen und gegen Amerikas Gegner in Europa und Asien vorzugehen.

19FortyFive: Could the U.S. Military Fight Russia and China At the Same Time? (Könnte das US-Militär Russland und China gleichzeitig bekämpfen?) 8. August 2022:

Die USA haben sich den Luxus geleistet, ein Militär aufzubauen, das sowohl in Asien als auch in Europa kämpfen kann, und zwar nicht generell mit denselben Waffen. Zweifellos gibt es gewisse Überschneidungen bei den Luftstreitkräften und den logistischen Mitteln, aber die immense Kampfkraft der US-Streitkräfte würde durch die Notwendigkeit, auf beiden Kriegsschauplätzen Krieg zu führen, nicht übermäßig strapaziert, weil die beiden Schauplätze unterschiedliche Anforderungen stellen. Selbst wenn der Krieg in der Ukraine zu einem direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland eskalieren würde, ist es wahrscheinlich, dass an den Kämpfen die Streitkräfte europäischer Staaten beteiligt wären, wobei die Vereinigten Staaten eine wichtige unterstützende Rolle spielen würden. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten können Russland und China gleichzeitig bekämpfen… für eine Weile und mit der Hilfe von einigen Freunden.

The New Yorker: What if We’re Already Fighting the Third World War with Russia? (Was, wenn wir bereits den Dritten Weltkrieg mit Russland führen?) 29. September 2022:

Am Wochenende versprach Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan eine „katastrophale“ Reaktion, falls Putin in der Ukraine Atomwaffen einsetzen sollte. Amerikanische Militärs haben zweifellos viele ernstzunehmende Optionen für die Vereinigten Staaten ausgearbeitet, die sie in einem solchen Szenario in Betracht ziehen könnten, einschließlich eines direkten Kriegseintritts an der Seite der Ukraine – genau das Szenario eines Dritten Weltkriegs, das Biden so unbedingt vermeiden wollte.

Bloomberg: Can the US Take on China, Iran and Russia All at Once? (Können die USA es mit China, dem Iran und Russland auf einmal aufnehmen?) 16. Oktober 2022:

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem in ein, zwei oder drei Jahren die Welt von Europa bis zum Pazifik von einem Krieg erschüttert wird. Die Vorstellung ist nicht so absurd, wie Sie vielleicht denken. Seit Jahrzehnten waren die USA nicht mehr mit derartigen Aussichten auf eine kurzfristige militärische Konfrontation auf mehreren verschiedenen Schauplätzen konfrontiert.

Foreign Affairs: Could America Win a New World War? (Könnte Amerika einen Neuen Weltkrieg gewinnen?) 27. Oktober 2022:

Diese Art von Krieg wäre nicht zuletzt deshalb so beängstigend, weil er im Schatten der chinesischen, russischen und US-amerikanischen Atomwaffenarsenale stattfinden würde. Diese drei Mächte müssten sich gegenseitig Grenzen setzen, um den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu vermeiden, z. B. bei Angriffen auf amerikanisches und verbündetes Gebiet. Diese roten Linien würden wahrscheinlich die militärischen Operationen der einzelnen Staaten einschränken. Auf diese Weise könnte der Krieg zwar länger dauern, aber er würde wahrscheinlich weniger Schaden anrichten. Allerdings würde das Vorhandensein von Atomwaffenarsenalen auch die Gefahr einer Eskalation deutlich erhöhen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in diesem Krieg zu den ersten Nuklearangriffen seit 1945 kommen könnte.

Der Eindruck täuscht nicht. Ein siegreicher Dritter Weltkrieg – notfalls atomar – gegen Russland und China gleichzeitig wird in diesen Kreisen für möglich und beherrschbar gehalten. Deutsche dürfen und sollen mitbomben. Hier die Links zu den Artikeln und weitere Zitate bei der australischen Journalistin Caitlin Johnstone. Sie können auch größere Abschnitte für sich leicht mit www.deepl.com übersetzen!

