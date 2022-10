Von WOLFGANG HÜBNER | Das war aber peinlich: Gerade wollten sich unsere Kartellmedien ungehemmt freuen über den mutmaßlichen Anschlag auf die russische Brücke zur Krim, da fiel in ganz Norddeutschland der Zugverkehr total aus.

Und im Gegensatz zu dem Geschehen auf der Brücke ist schon klar, was die Ursache war: Sabotage an zwei Standorten in Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Dort wurden offenbar zwei Kabel an zentralen Schnittstellen zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur sehr gezielt durchtrennt. Wer das getan hat, ist offiziellen Stellungnahmen zufolge noch unbekannt.

Dass der Anschlag genau an dem Tag erfolgte, an dem die AfD eine große zentrale Demonstration in Berlin veranstaltete (PI-NEWS berichtete), zu der auch Teilnehmer aus dem Norden mit der Bahn fahren wollten, muss kein Zufall sein.

Bezeichnend ist aber, dass die Bahnsabotage, von der viele zehntausende Menschen betroffen waren, in den Kartellmedien viel weniger Beachtung findet als die Explosion auf der Krim-Brücke. Und der für die deutsche Gasversorgung so folgenreiche Terrorakt in der Ostsee ist faktisch schon gar kein Thema mehr.

Uns soll nur eines interessieren: Wie der Russe ruiniert wird und Niederlagen erleidet.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

