Es kommt selten genug vor, dass Politiker der Schwefelpartei AfD in TV-Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen eingeladen werden. Am Mittwoch war es mal wieder soweit: „Inflation und Energiekrise – Was hält unsere Wirtschaft aus?“ – darüber durfte Leif-Erik Holm in der Phoenix-Runde mitdiskutieren. Und anders als die übrige Runde sah Holm das Allheilmittel nicht in noch mehr Windrädern und Solarflächen. Aber schauen Sie selbst!

Like