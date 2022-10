Von KEWIL | Was lässt sich Russland im Ukraine-Krieg noch alles gefallen? Wann schlägt es endlich mit Gewalt zurück? Am Samstag wurde die Krim-Brücke bei Kertsch durch Sabotage schwer beschädigt, sie war einst der Stolz Putins. Die Ukrainer tanzen, Putin schweigt bis jetzt. Tatjana Festerling schreibt in ihrem Blog:

Wie lange will sich Russland eigentlich noch demütigen lassen?

1. Das Black Sea Flagschiff Moskwa – gesprengt und versenkt.

2. Nordstream-Gas Pipelines nach Europa – gesprengt und zerstört.

3. Krim-Brücke – gesprengt und zerstört.

Seit Monaten ist nicht nachvollziehbar, dass die russische Armee die gesamte Infrastruktur der Ukraine intakt lässt. Gelegentliche Angriffe auf das Schienennetz oder ein gezielter Treffer auf einen Fernsehturm hinterlassen keine dauerhaften Schäden. Warum kann der Westen immer noch Militärtechnik und Waffen per Schiene an die Front liefern? Warum höhnen und spotten die ersten bereits, dass die Züge in Kiew auf die Minute genau eintreffen und abfahren, während in Deutschland kaum noch ein Zug pünktlich ist und derzeit in Norddeutschland der Zugverkehr komplett stillsteht?

Dazu der feierliche Anschluss der Volksrepubliken im Donbass an Russland vor ein paar Tagen, die immer kleiner werden, weil die Ukraine sie zurückerobert und die neuen Russen dort kriegsverbrecherisch „erschießt wie die Schweine“!

Westliche Politiker, Medien und „Militärexperten“ rechnen bereits sicher mit der totalen „Befreiung“ der Ukraine inklusive Krim und der schmählichen Niederlage der Russen. Ich glaube aber, die übersehen etwas. Russland will den Donbass annektieren, nicht zur Ruine schießen. Selbst wenn es Kiew in Stücke bombt – ist das in Zukunft positiv als Nachbar?

Aber der Wendepunkt ist gekommen. Wann, wenn nicht jetzt? Russland muss ein mächtiges Zeichen setzen und die Infrastruktur der Ukraine unter Feuer nehmen. Auch die vielen Russen, die ihre Regierung kritisieren, denken genau das.

Russland hat Raketen genug, um die ganze Ukraine zu zerstören. Da muss den Träumern im Westen mal das Stärkeverhältnis demonstriert werden. Und wohlgemerkt, wir reden nicht von Atombomben. Putin könnte ganz konventionell z.B. in einer Nacht das Regierungsviertel in Kiew plattmachen. Vielleicht kommen dann Selenski & Co und seine vielen Freunde im Westen wieder zur Besinnung, bevor wir alle in einem Atomkrieg landen.

