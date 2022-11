Björn Höcke bleibt Vorsitzender der Thüringer AfD. Der 50-Jährige wurde beim Landesparteitag am Samstag in Pfiffelbach mit einem grandiosen Ergebnis von 90,59 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt (PI-NEWS berichtete). Höcke kündigte an, bei der Landtagswahl im Jahr 2024 als Spitzenkandidat anzutreten. „Ich möchte euch 2024 in die Landtagswahl als Spitzenkandidat führen“, rief er den 250 begeisterten Thüringer AfD-Mitgliedern zu. „Ich möchte, dass wir das Establishment jagen“, sagte Höcke und kündigte an, man wolle 2024 die Machtfrage stellen. Wir dokumentieren Höckes Rede im Video und in schriftlicher Form. Es gilt das gesprochene Wort:

„Liebe Mitstreiter, liebe Freunde, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei unserem Landesparteitag, herzlich willkommen bei der stärksten Partei Thüringens!

Liebe Freunde, bevor ich in die politische Lage einordne, habe ich im Namen des scheidenden Landesvorstandes danke zu sagen. Danke an Euch alle, die ihr unsere wichtigen politischen Botschaften in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit uns ins Land getragen habt. Ob als kommunaler Mandatsträger, Bundestags- oder Landtagsabgeordneter, als Demonstrant oder Spaziergänger.

Wo Thüringen ist, ist vorne!

Ich bin stolz, diesem Landesverband vorstehen zu dürfen und sage als AfDler im Brustton der Überzeugung: Wo Thüringen ist, ist vorne!

Ich danke den Mitgliedern des Landesvorstandes für die ehrenamtliche Arbeit. Euer Einsatz war vorbildlich. Es war eine Ehre, mit Euch zu arbeiten.

Liebe Freude, Politik heißt für mich mit einem zuverlässigen Kompaß in der jeweiligen Lage zu operieren. Unsere Themenschwerpunkte haben sich im Laufe der Jahre – je nach Krisenlage – gewandelt, besser nebeneinandergruppiert, weil sie von ihrer jeweiligen Brisanz nichts verloren haben.

Ab 2015 waren wir der parlamentarische Arm der Volksopposition gegen die Massenmigration. Die Massenmigration kehrt in diesen Wochen und Monaten mit voller Wucht nach Europa zurück. Wir rücken nicht ab von unserer Forderung nach Zurückweisung illegaler Einwanderer an der Grenze, unserer Forderung nach Remigration und unserer Forderung nach einer Festung Europa.

Wir waren und wir bleiben die Partei der Identität!

Wir waren und wir bleiben die Partei der Identität! Ab 2020 waren wir der parlamentarische Arm der Volksopposition gegen die Corona-Plandemie, gegen das Schreddern unserer Grund- und Bürgerrechte. Und solange diese „Pandemie“ nicht beendet ist, und solange die Verantwortlichen für eine zwanzigprozentige Übersterblichkeit, für Millionen Impfopfer weltweit nicht vor Gericht gestellt sind, wird unser Kampf weitergehen. Wir waren und wir bleiben die Partei der Freiheit!

Ab 2022 sind wir der parlamentarische Arm der Volksopposition gegen die Kriegstreiberei des deutschen Altparteienkartells. Diese Kriegstreiberei hat eine neue Eskalationsstufe erreicht in der Rede, die Frank-Walter Steinmeier vor gut einer Woche hielt. Indem er Moskau mit „dem Bösen“ gleichsetzte, den politischen Gegner also entmenschlichte, zeigte er einen aggressiven Werte-Imperialismus und stellte sich damit in eine schlechte angloamerikanische Tradition.

Mir lief es jedenfalls kalt den Rücken hinunter: Das war keine Rede an die Nation. Das war eine Kriegsrede an die Nation! Wir sagen als AfD-Thüringen: Schluß mit der Kriegstreiberei!

Wir waren und wir bleiben die Partei des Friedens!

In der Geschichte und in der Politik gibt es unendlich viele Grautöne!

Liebe Freunde, Innenpolitik beantwortet die Frage, wie wir leben, Außenpolitik, ob wir leben. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden kann in einer Welt der Atomwaffen alles ganz schnell nichts sein.

Die pseudomoralische Aufladung der Gegenwart durch den universalistischen Westen unter Führung der USA ist tatsächlich brandgefährlich. Ich sage bewußt „pseudomoralisch“, denn zumeist geht es hier gar nicht um Freiheit und Menschenrechte, sondern um ökonomische Verwertungsrechte und geopolitische Machtinteressen.

Die alte europäische Friedensordnung, die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt, ermöglichte es, daß aus ehemaligen Kriegsgegnern wieder Partner wurden. Der Art. 231 des Versailler Vertrages beendete die europäische Tradition des Denkens und Handelns in Ausgleichskategorien. Der besiegte Kriegsgegner wurde zum Alleinschuldigen am Krieg, zum nicht nur militärisch, sondern auch moralisch Besiegten erklärt.

Die alliierte Forderung nach bedingungsloser Kapitulation im Zweiten Weltkrieg war eine logische Konsequenz derer, die sich im Besitz der allein selig machenden Wahrheit wähnten. Die, die die Welt ausschließlich in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß unterteilen, befördern die Eskalation von Kriegen. Die Entmenschlichung des Feindes und seine ewige Schuld sind die Folgen.

Wer so denkt und so Politik betreibt, der sorgt dafür, daß die Staaten und Völker nie mehr zu wirklichem Frieden und Partnerschaft kommen können. Wir als AfD wissen: in der Religion mag es gut und böse geben. In der Geschichte und in der Politik gibt es unendlich viele Grautöne!

Dieser Krieg ist ein einziges Drama

Liebe Freunde, zum Ukraine-Krieg habe ich meinen Standpunkt mehrfach ausgeführt, zuletzt in einer Grundsatzrede beim Tag der Freiheit in Gera am 3. Oktober 2022. Ich habe deutlich gemacht, daß Deutschland ein Mittler zwischen West und Ost sein muß und daß gegen Rußland kein dauerhafter Friede in Europa möglich ist.

Ja, dieser Krieg ist ein einziges Drama, weil weder Deutsche noch Ukrainer etwas zu melden haben. Und weil ich weiß, daß gerade wir Deutschen, Russen und auch Ukrainer, die sich in zwei schrecklichen Kriegen gegenseitig soviel Leid zugefügt haben – ein großer Teil der Kriegshandlungen 1941–1944 geschah auf ukrainischem Boden – nichts anderes im Sinn haben als friedliche Zusammenarbeit über alle Gräben und Gräber hinweg. Gerade wir Patrioten achten das Lebensrecht, die Würde und Integrität anderer Nationen!

Liebe Freunde, so verbissen die Durchhaltereden eines Steinmeiers, der seine Integrations-Aufgabe als Bundespräsident notorisch aufs Gröbste verletzt, auch sein mögen, so beginnt doch die Propaganda-Bastion des Establishments langsam zu bröckeln.

An dieser Stelle möchte ich Euch auf ein neu erschienenes Buch hinweisen. Es heißt „Endspiel Europa“ und wurde von Ulrike Guérot und Hauke Ritz verfaßt. Guérot ist seit 2021 Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Das Buch ist bemerkenswert, denn noch 2015 gehörte die Autorin zu den Teddybärwerfern und plädierte für offene Grenzen. Die Corona-Maßnahmenpolitik wurde ihr zum politischen Damaskus-Erlebnis.

Unter dem Titel „Wer schweigt, stimmt zu“ veröffentlichte sie als freiheitsliebender Mensch ein lesenswertes Plädoyer für Mut und Widerstand. Und jetzt steht sie auch außenpolitisch gegen das herrschende Machtkartell: So leitet sie mit ihrem Co-Autor aus US-amerikanischen Quellen her, daß der russisch-ukrainische Krieg ein lang vorbereiteter amerikanischer Stellvertreterkrieg ist.

Sein Ziel ist es, Europa von seinen wirtschaftlichen Adern im Osten abzuschneiden. Ihre Forderung lautet: Man sollte in Zukunft besser diejenigen draußen lassen, die auf dem europäischen Kontinent und dem eurasischen Kontinent nichts verloren haben. Wer möchte ihr da widersprechen?

Wir sind seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr souverän

Liebe Freunde,

ich möchte an dieser Stelle auf etwas zu sprechen kommen, was immer wieder im Rahmen von Bürgerdialogen an mich herangetragen wird. Viele Menschen versuchen sich die selbstzerstörerische Politik in Deutschland dadurch zu erklären, daß die Bundesrepublik kein souveräner Staat sei.

Natürlich sind wir de facto kein souveräner Staat. Wir sind seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr souverän gewesen. Das ist jedenfalls die Meinung von Wolfgang Schäuble und man kann ihm nicht widersprechen.

Ein Land, das seine politische Führung ohne ernsthaften Widerstand von fremden Geheimdiensten ausspähen läßt, ist nicht souverän. Ein Land, dessen politische Führung sich zum Rapport in fremde Länder zitieren läßt, ist nicht souverän. Ein Land, in dem eine raumfremde Macht Atomwaffen lagert und selbige – ohne zu fragen – auch noch gegenwärtig erneuert, ist nicht souverän.

Aber ist diese würdelose Situation wirklich das Produkt eines ungeklärten Rechtszustandes?

Die Regierungsdarsteller in Berlin sind keine politische Elite

Je länger ich in der Politik bin, je länger ich darüber nachdenke, je klarer wird für mich, daß die würdelose Lage unseres Landes mit dem Versagen unserer politischen Elite zu tun hat.

Besser gesagt, wir Deutschen haben gar keine politische Elite, aber ohne politische Elite geht es nicht. Die Regierungsdarsteller in Berlin sind keine politische Elite und das hat drei Gründe:

1. Sie sind das Ergebnis der Negativauslese eines seit Jahrzehnten erstarrten Parteienstaates. Nicht die Klugen, die Gebildeten und die Charakterstarken halten in Deutschland die Hebel der Macht in der Hand, sondern die schweinchenschlauen!

2. Sie können tun und lassen, was sie wollen, weil die Medien nicht mehr der wirklichen Opposition die Stimme leihen, sondern Regierungspropaganda produzieren. Politische Fehlentscheidungen bleiben ohne Konsequenzen, keiner muß mehr zurücktreten. Es herrscht die organisierte Verantwortungslosigkeit!

3. Sie sind in transatlantischen Netzwerken sozialisiert worden. Von Merkel bis Baerbock wurden durch die Young Global Leadership Programme der Globalisten geschleust. Friedrich Merz hat seine Millionen als Blackrock-Manager mit der Ausplünderung Deutschlands verdient. Die Lektion, die sie im WEF, im Aspen-Institut oder der Atlantik-Brücke, bei den Bilderbergern oder der Trilateralen Kommission gelernt haben, ist nicht, die deutsche Interessenpolitik zu machen. Nein, sie haben den Auftrag, die deutsche Nation zu überwinden!

In Ungarn wird Tradition hochgehalten, die Familie geehrt und gefördert

Nochmal an alle, die zu sehr auf Paragraphen und formal-juristische Spitzfindigkeiten schielen: Entscheidender als die formale, als die äußere Souveränität ist die innere Souveränität. Oder anders ausgedrückt: Heute würde auch die größtmögliche rein formelle Handlungsfreiheit nichts zum Guten verändern, weil die uns beherrschende politische Elite innerlich unfrei ist!



Das ist mir wieder einmal in Ungarn klar geworden, wo ich letzte Woche war: In Ungarn wird die eigene Tradition hochgehalten, die Familie wird geehrt und gefördert, die Spielplätze sind herausgeputzt und mit Kindern gefüllt.

Viktor Orban zeichnet für dieses zukunftsstarke Land verantwortlich. Ministerpräsident Orban ist zwar rein formell „äußerlich“ in alle möglichen westlichen Institutionen von EU bis hin zur NATO eingebunden, ist aber selbst innerlich so souverän, im bestehenden Rahmen eine an nationalen Interessen orientierte Innen- und Außenpolitik zu betreiben.

Es geht also ganz anders, als wir es von unseren „Baerbocks“ und „Habecks“ kennen.

Von den Ungarn können wir zumindest innere Souveränität und Haltung lernen. An dieser Stelle grüße ich einen der letzten europäischen Staatsmänner, Viktor Orban, ganz herzlich aus Pfiffelbach in Thüringen!

Ramelow wird 2024 sein Waterloo erleben

Liebe Freunde, wenn am Berg über uns die Lawine abgeht, brauchen wir uns nicht mit dem Räumen des Gehweges aufzuhalten. Trotzdem abschließend noch ein kurzes Schlaglicht auf die Thüringer Landespolitik:

Bodo Ramelow! Der Sechs-Wahlgänge-Ministerpräsident überlegt, ob er 2024 nochmal antritt. Er soll es tun. Obgleich er sich als Linker von einer CDU-Kanzlerin zurück ins Amt hieven ließ und obwohl der 4. März 2020, die Schande von Erfurt, immer mit seinem Namen verbunden bleiben wird, ginge er, wenn er nicht mehr antritt, doch nur als halbbesiegter Mann in den unverdienten Ruhestand.

Wenn er 2024 nochmal als Spitzenkandidat antreten wird, dann wird er sein Waterloo erleben und als völlig besiegter Mann in den unverdienten Ruhestand geschickt! Dafür werden wir sorgen!

Politische Insolvenzverschleppung auf Kosten kommender Generation

Und eine Schlußbemerkung zum Thüringer Energiefonds, den die Blockparteien, also RRG und ihr „verläßlicher Partner“ CDU, ausgehandelt haben. Mit diesem Thüringer Energiefonds versuchen die bunten Genossen, die allesamt die aberwitzige Sanktionspolitik gegen Rußland unterstützen, die Folgen des Energieschlamassels zu lösen.

407 Millionen Euro ist er schwer, und obwohl er neue Schulden für die kommenden Generationen bedeutet, wird er euphemistisch als „Sondervermögen“ deklariert. Alle beteiligten Blockparteien lassen sich dafür feiern und werden von den Medien dafür gefeiert. Notleidende Menschen, der Wirtschaft und den Kommunen soll mit dem Geld geholfen werden.

Was für ein schlechter Witz! Wenn man beispielsweise nur jedem der 629.000 Thüringer Mehrpersonenhaushalte eine Einmalzahlung von 500 Euro gebe, dann beläuft sich die Summe bereits auf 314,5 Millionen Euro. Der Fonds wäre fast leer, der Wirtschaft und den Kommunen aber noch gar nicht geholfen.

Dieser Fonds ist nichts anderes als klassisches Rechte-Tasche-linke-Tasche-Spiel. Dieser Fonds ist nichts anderes als politische Insolvenzverschleppung auf Kosten kommender Generation. Mit uns ist diese Symptompolitik nicht zu machen, wir gehen an die Ursachen ran.

Wir werden 2024 die Machtfrage stellen!

Es ist so, wie das die Kreishandwerkerschaft Saalekreis-Halle in einem Offenen Brief an den Bundeskanzler ausgedrückt hat: Es geht nicht um ein oder zwei Grad weniger Raumtemperatur oder kälteres Wasser in Schwimmhallen, es geht um das wirtschaftliche Sterben Deutschlands!

Allen, die dieses Sterben verhindern wollen, reichen wir die Hand. Wir sind auch in Zukunft der starke parlamentarische Arm der Volksopposition. Aber alleine schaffen wir es nicht. Wir sind nur Teil eines Mosaiks, das aus freien Bürgerinitiativen, freien Bloggern, freien Medien und freien Verlagen besteht.

In diesem Bewußtsein machen wir als AfD in Thüringen unsere Arbeit. Das ist der Thüringer Weg. Es ist ein Weg des Erfolges. Wir sind heute stärkste Partei. Und wir können noch stärker werden. Wir werden 2024 die Machtfrage stellen!

Für dieses Ziel arbeiten wir, streiten wir, kämpfen und werden wir siegen!

Es lebe unsere Heimat Thüringen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa!“

