Von WOLFGANG HÜBNER | Profifußball ist schon lange keine „Elf Freunde müsst ihr sein“-Idylle mehr, sondern ein Multimilliardengeschäft der Unterhaltungsindustrie, Abteilung Sport. Der Höhepunkt des hochprofitablen Spektakels ist das alle vier Jahre stattfindende Turnier um die Fußballweltmeisterschaft. Vom 20. November bis 18. Dezember findet unter recht eigenartigen Bedingungen in der superreichen Gasmonarchie Katar mal wieder eines statt. Dieser Kleinstaat am Persischen Golf ist zwar noch nie durch Fußballkünste aufgefallen, hat aber mehr als genug Geld, um ein so großes Turnier zu veranstalten. Und damit ist die wichtigste Voraussetzung schon einmal erfüllt.

Dass westliche „Menschenrechte“, Arbeits- und Klimaschutzgesetze in Katar wenig bis nichts gelten, sorgt gerade in der Fußball- und Gutmenschennation Deutschland für Aufregung, ja helle Empörung. Trotzdem schickt der DFB selbstverständlich seine Truppe zum Turnier, schließlich winkt ja der fünfte Titelstern auf den Trikots und eine ganze Menge Geld. Und selbstverständlich werden die linksgrünlastigen Volkserzieher ARD und ZDF bis zum Anschlag die Spiele übertragen, gewiss immer mit kritischen Kommentaren zur ach so problematischen Situation in Katar versehen.

Diese Kommentare, das sei vorausgesagt, werden umso kritischer sein, je schlechter die DFB-Truppe abschneiden dürfte. Die deutschen Reporter müssen zur Jobsicherung auf jeden Fall eine Krokodilsträne nach der anderen um die ausgebeuteten, tödlich verunglückten Bauarbeiter der Stadien vergießen, damit die schwarz-rot-goldene Heimatfront sich nicht ohne die gebotene Dosis Scham an eventuellen Fußballsiegen erfreuen kann. Es kommt also in den nächsten Wochen eine Orgie an Heuchelei und falschen Tönen auf uns zu.

Schon jetzt geloben allerlei Zeitgenossen auch in den alternativen Medien, keine Sekunde der WM-Übertragungen anzuschauen. Doch wer soll sie auch dazu zwingen? Den von der verlogenen Menschrechtsreligion besonders verseuchten Deutschen mit Katar-Bauchschmerzen sei herzlich empfohlen: Lest bei den WM-Übertragungen einfach ein gutes Buch, macht 90- oder 120-minütige Spaziergänge oder treibt zur Abwechslung auch mal wieder Sex – aber lasst bitte endlich all jene in Ruhe, die sich darauf freuen, vier Wochen lang tätowierte Multimillionäre gegenseitig foulen zu sehen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

