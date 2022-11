Von DR. FRANK SCHNAACK | Die Politik der Bundesregierung im Ukraine-Russland-Krieg ist nicht nur fehlgeschlagen. Sie hat völlig versagt und richtet sich gegen das eigene Volk. Anstatt Friedensverhandlungen zu schaffen und den Weg der Deeskalation zu gehen, gießt man noch Öl ins Feuer und schürt den Krieg und sorgt durch Waffenlieferungen für viele weitere Tote. Diese Waffen sind nicht unbedingt die modernsten, sondern eher als Altbestand zu sehen, den man jetzt für teures Geld in der Ukraine „entsorgt“.

Und das Schlimme ist, dass bis hinunter in die deutsche Kommunalpolitik niemand den Hintergrund, die innenpolitischen Machenschaften der Ukraine kennt und der seit 2015 in der Ukraine vorhandene Bürgerkrieg in der Donbass-Region völlig ausgeblendet wird. Wie kann man für ein Volk sympathisieren, das sich in seinem Land seit 2015 gegenseitig bekämpft?

Ich kann diese Sympathiebekundung zur Ukraine auch im Landschaftsverband Rheinland (LVR) nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen und verstehe nicht, wie man so blind vor Fakten sein kann. Es wird nachts nicht nur das Hauptverwaltungsgebäude des LVR innen in den Nationalfarben ausgeleuchtet, sondern es hängt auch neben der LVR-Fahne die Ukraine-Fahne am Fahnenmast. Wo war der LVR mit seiner Sympathiebekundung im Syrienkrieg, oder als Serben gegen Kroaten kämpften, oder Nord- und Südkorea im Krieg waren? Nun gut, jetzt werden viele sagen, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann. Aber sind wir doch mal ganz offen und schauen genauer hin.

Es geht immer um Macht, Intrigen und Geld

Hätte der LVR sich damals für eine Seite sympathisch gezeigt, wäre ein Shitstorm losgetreten worden. Leider sind die verantwortlichen im LVR dem Mainstream auf den Leim gegangen. Alles, was dem Mainstream der westlichen Berichterstattung widerspricht, wird als russische Fake News gebrandmarkt. Es wird immer schwieriger, die Fakten herauszufiltern. Es ist eine Desinformation wie damals beim Irakkrieg, dem alle auf den Leim gegangen sind und der für die Zerstörung der irakischen Infrastruktur sorgte, von der sich dieses Land bis heute nicht erholt hat und mit seiner politischen Destabilität wahrscheinlich nie erholen wird (wir erinnern uns: vehemente Behauptung der Existenz von chemischen Kampfstoffen, die niemals vorhanden waren – einem Scheinangriff von C-Waffen initiiert durch US-Geheimdienste und gekaufte Falschaussagen von angeblichen Zeugen vor dem US-Senatsausschuss).

Natürlich ist ein Krieg eine Katastrophe für alle Betroffenen. Niemand sollte wegen eines Konfliktes sterben und wegen geopolitischer Interessen erst Recht nicht. Krieg ist schrecklich und die ganze Weltgemeinschaft muss endlich begreifen, dass Krieg zerstört, spaltet und Leben kostet. In diesem Konflikt gilt dies für Russland, für die Ukraine, für Europa und für die USA. Leider hat die Bundesregierung ihre Neutralität mit den Waffenlieferungen an die Ukraine gegenüber Russland verspielt. Sonst hätte Deutschland hier für Friedensverhandlungen diplomatisch vermitteln können. Es geht immer um Macht, Intrigen und Geld.

Wer ist bei alledem überhaupt der Schuldige? Hier muss erst einmal geklärt werden, wer oder was hier die Auslöser dieser Eskalation waren. Russland die alleinige Schuld zu geben, ist nicht nur am Thema vorbei, sondern ignorant und unverantwortlich. Es gehören zu diesem ausgearteten Desaster die Europäische Union, die USA, Russland und die Ukraine selbst!

Geopolitik der Ukraine

Um den Ukrainekonflikt besser verstehen zu können, möchte ich etwas zur Geopolitik der Ukraine, zu den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Problemen, sowie zu deren Entwicklung sagen.

Nachdem die Ukraine am 24. August 1991 unabhängig wurde, wollte sie militärisch neutral bleiben, gute Beziehungen zu Russland hegen und die Wirtschaft in Richtung der Europäischen Union ausbauen. Sie ist der größte Staat im Osten Europas, hat nicht nur die längste Sonnenzeit Europas, ist somit für die EU als Lieferant erneuerbarer Energien sehr attraktiv, sondern hat auch im Westen der Ukraine den Getreideanbau und im Osten den Kohleabbau, den Abbau seltener Bodenrohstoffe, sowie die Stahl- und Eisenbahnindustrie.

Würde die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen, so besäße die EU das europäische Weizenmonopol. Deutschland hat im Jahr 2021 rund 7,1 Millionen Tonnen Weizen exportiert. Würde die Ukraine mit in die EU aufgenommen, so kämen wir in der EU auf 23 Prozent Weizenexport bzw. -handel. Russland kommt hier gerade einmal auf knapp 20 Prozent und selbst die USA haben nur ca. 13,5 Prozent zu bieten. Somit wäre die EU die größte Wirtschaftsmacht im Bereich des Weizenhandels.

Hinzu kommt noch, dass die Ukraine im Osten (jetzt umkämpftes Gebiet in der Donbass-Region) über 1,2 Billionen Kubikmeter Schiefergas besitzt. Damit hat die Ukraine die drittgrößten Schiefergas-Reserven Europas nach Norwegen und Frankreich. Somit würde die Europäische Union mit der Ukraine auch in diesem Wirtschaftsbereich ein starkes Wirtschaftsmitglied erhalten. Und nach der Griechenlandpleite, weiteren hochverschuldeten Mitgliedsstaaten, kommt solch eine wirtschaftliche „Multivitamin-Spritze“ doch nur allzu gelegen.

Donbass wichtigster Motor der Industrialisierung

Der Donbass ist neben dem Schiefergasvorkommen eine „Schatztruhe“. Mit seinen reichen Bodenschätzen als wichtigster Motor der Industrialisierung ist er das industrielle Herz der Ukraine. Donezk war Zentrum der Kohleindustrie und die Kohleminen waren die wichtigste Einnahmequelle der Region. In Lugansk war beispielsweise der Lokomotivbau von großer Bedeutung. Die Arbeit auf dem Donbass war hart, sicherte den Menschen aber für russische Verhältnisse gut bezahlte, sichere Jobs. Lange galt der Westen der Ukraine im Vergleich zu den Donbass-Provinzen sogar als deutlich ärmer, obwohl die Westukraine große Flächen des Getreideanbaues für sich verzeichnen konnte. Die wirtschaftliche Stärke dieses Landes kann man übrigens an der Übersicht des Güterexportes von 2011 bis 2021 sehen.

Politisch war die ukrainische nationale und internationale Rolle problematisch. Auf der einen Seite wollte die Ukraine eine westliche Orientierung mit Handel der Europäischen Union und somit wirtschaftlichen Wohlstand erhalten. Auf der anderen Seite wollte sie die politische Orientierung zu Russland nicht verlieren, da ca. sieben Millionen Einwohner Russen sind. Diesen Kompromissweg hat aber die ukrainische Regierung nie geschafft, zumal sich unter den ersten beiden Präsidenten, Leonid Kravtschuk und Leonid Kutschma, ein System mit Machtmissbrauch, Korruption, Clanwirtschaft und organisierter Kriminalität entwickelte.

2004 gab es die Orangene Revolution, 2007 einigte man sich auf eine Koalition der Parteien von Juschtschenko und Tymoschenko. Innenpolitische Machtkämpfe waren grundsätzlich vorhanden und so kam die Ukraine nie zur Ruhe. Ende 2013 kam es zu Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Diese Proteste richteten sich gegen die Politik von Präsident Jakunowitsch. Jakunowitsch unterschrieb das endgültige Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht, da er in diesem Abkommen viele Nachteile für das eigene Land sah und sich Kiew somit extrem von Brüssel abhängig gemacht hätte – um nicht zu sagen eine Gefahr der Ausbeutung sah. Außerdem war für Janukowitsch die Ostukraine mit ihrem Industriezweig wichtig und so dachte er auch bei seiner Entscheidung an die in der Ukraine lebenden ca. sieben Millionen Russen. Für ihn war klar: nicht alles ist Gold was glänzt.

Folgen der Maidan-Revolution führten zum Bürgerkrieg in der Ostukraine

Man munkelt, dass die Maidanrevolution durch europäische Geheimdienste und die CIA initiiert wurde, damit durch die Abwahl Jakunowitschs und Wahl eines EU und USA verbundenen Präsidenten eine EU-Angliederung und der Start von Fracking des Schiefergases durch US-Firmen möglich werden sollte. Somit ging es hier ausschließlich um die Geopolitik pro EU und pro USA. Der Schuss ging aber nach hinten los, denn die Folgen der Maidan-Revolution führten über mehrere Eskalationsstufen zum Bürgerkrieg in der Ostukraine. Die Ostukrainer erhielten seit 2015 keine Subventionen mehr. Sozialleistungen wurden gekürzt und in den Schulen und Bildungszentren wurde darauf geachtet, dass in der Donbass-Region ukrainische Sprache und Kultur zwanghaft gefördert und die russische Sprache und das russische Brauchtum unterdrückt wurden. Die ukrainische Regierung versuchte, Millionen Russen in der Ukraine von ihrer ursprünglichen russischen Heimat ethnisch zu entwurzeln, die ihre Verwandten in Russland hatten, um sie in ein neues Korsett „pro EU“ zu schnüren.

Es war nur verständlich, dass sich die Russland-Ukrainer in der Donbass-Region und auf der Krim mit dieser menschenfeindlichen, denunzierenden Politik nicht einverstanden erklärten. Diese standen seitdem durch Demonstrationen und Kundgebungen für ihre legitimen Rechte, Freiheiten und Interessen ein. Anstatt eine politische Einigung mit den eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu suchen, entfesselte Kiew gegen sie eine militärische Strafoperation, die einem Bürgerkrieg glich. Es kam das Märchen von Aufständen von Bergbauarbeitern auf, um die ukrainische Militäroperation gegen den Teil der russischen Bevölkerung in der Ukraine zu legitimieren.

» Morgen: Teil 2

Zum Autor: Dr. Frank Schnaack ist gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und Leiter des Fachausschusses für Gesundheit und Sport des AfD Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Neben seiner Fachkompetenz in Medizin und Psychologie ist er Ost-Experte. Er hat von 2014 bis 2020 immer wieder die Ukraine und Russland bereist und sich sehr intensiv mit der Geopolitik der beiden Länder im Osten beschäftigt.

Like