Laut UNHCR werden 2,6 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine bis Ende des Jahres in Polen bleiben. Man sieht sie überall: Im Gastgewerbe, in Hotels, Restaurants, an Supermarktkassen, dort, wo es das wenigste Geld gibt. Sie arbeiten. Ein PI-NEWS-Leser aus Polen schickte uns ein Foto aus Wroclaw / Breslau zu, auf dem die Erwartungen der Polen an die ukrainischen Flüchtlinge gut ablesbar sind. Übersetzung: Breslau, Stadt der Begegnungen [Anmerkung: Das Motto bestand schon lange vor dem Krieg]. „Um mich hier gut zu fühlen, muss ich polnisch sprechen, denn ich bin in Polen.“ ELLA, Grafikerin, arbeitet in Polen in einer Reinigungsfirma. WERTSCHÄTZUNG, DANKBARKEIT, GEMEINSAMKEIT. Wäre so etwas auch in Deutschland denkbar?

