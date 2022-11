Sabine Petzl ist ein bekanntes Gesicht im deutschsprachigen Fernsehen. Ob bei RTL, SAT1 oder im ORF, sie war der Publikumsliebling in den verschiedensten Serien wie Kommissar Rex, Medicopter 117 oder Dr. Stefan Frank. Jetzt schließt sie sich dem aufstrebenden österreichischen Nachrichtensender AUF1 an (heute zum ersten Mal als Moderatorin um 18 Uhr). „Ich wusste schon lange nicht mehr, was ich mit den Kollegen reden soll in dieser Zeit und es ist eine ständige Gratwanderung zwischen halt dich zurück, halt den Mund, sag nichts. (…) So ist dann immer mehr das Gefühl entstanden, ich ersticke dran“, sagt sie im Gespräch mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet.

Like