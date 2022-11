Von MANFRED W. BLACK | Die Ampelkoalition wird in der Öffentlichkeit nicht müde, immer wieder die Bedeutung des Klimaschutzes als politisch vorrangiges Ziel zu präsentieren. Die Bürger werden aufgefordert, Energie zu sparen und umweltschädigendes Verhalten zu unterlassen – wenigstens aber merklich zu reduzieren.

Jüngst erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz auf der internationalen Klimakonferenz im ägyptischen Badeort Scharm al-Scheich sogar mit großem Pathos, es gelte jetzt, der „Klimahölle“ zu entgehen.

Doch in der Praxis trägt die Regierung selbst aktiv dazu bei, eben dieses „Klima“ noch zusätzlich schwer zu belasten. Denn das Dreiparteien-Kabinett will den Hanf-Anbau und das Kiffen weitgehend legalisieren. Vor dem Hintergrund der klimapolitischen Narrative von Rot-Grün-Gelb hat das freilich schlimme Folgen – auch bezüglich des Klimas.

In einem ersten aktuellen Gesetzentwurf zur relativ umfassenden Legalisierung des Kiffens und des Anbaus von Hanf war zunächst noch zu lesen, dass diese Anpflanzung in energieaufwendigen Gewächshäusern – Hanf anzubauen ist auf freier Fläche verboten – einen erheblichen Zuwachs an CO2-Schadstoffen zur Folge hätte.

CO2-Ausstoß wie in der Großstadt Köln

Tatsächlich würde bei der Produktion eines einzigen Kilos Hanf etwa 5200 Kilo CO2 in die Luft abgelassen. Das sind so viele Schadstoffe, wie sie beim Verbrennen von 900 bis 2000 Litern Benzin entstehen. So haben es jedenfalls die Vereinten Nationen in ihrem jüngsten Weltdrogenbericht beschrieben.

Der zusätzliche Stromverbrauch insgesamt „für die zukünftige Hanf-Jahresernte von rund 400 Tonnen könnte leicht etwa so hoch sein wie der Verbrauch von Elektrizität aller 1,1 Millionen Einwohner der Stadt Köln“ (Die Welt).

Beim Hanf vergisst Regierung CO2

Jetzt hat das Bundeskabinett zur Gesamtthematik einen modifizierten Gesetzentwurf vorgelegt. Hier ist nun die Textpassage zu dem zusätzlichen Hanf-Energieverbrauch vollständig gestrichen worden.

Nunmehr heißt es nur noch vage, es würden „unter Beachtung der Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung geeignete Kriterien für die Produktion entwickelt“.

CDU/CSU kritisiert Rauschmittel-Anbau

Die Unionsparteien haben die Planungen des Regierung scharf kritisiert. Simone Borchardt, drogenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärte der Welt am Sonntag, die Bundesregierung wolle den jährlichen Bedarf „von 400 Tonnen allein durch nationalen Indoor-Anbau decken“.

Damit aber werde „die Cannabis-Legalisierung zu einem echten Klimakiller“. Borchardt weiter: „Dass im offiziellen Eckpunktepapier davon – im Gegensatz zu der vorab veröffentlichten Version – kaum mehr die Rede ist, zeigt, dass die Ampel das Thema offenbar unter den Tisch kehren will.“

Die Ampelkoalition predigt, der Energieverbrauch müsse schnell und flächendeckend merklich gesenkt werden. Die Berliner Regierung selbst will jedoch zum zusätzlichen Verbrauch von Energie und zur erweiterten Belastung der Umwelt aktiv beitragen – und dies ausgerechnet auf dem Markt der Rauschmittel.

Anders gesagt: Die Ampel-Koalition predigt fortwährend, die Menschen sollten Wasser trinken – sie selbst trinkt jedoch massenweise Wein.

