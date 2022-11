Von MANFRED W. BLACK | Ausgerechnet die neue grüne Kultusministerin Niedersachsens, Julia Willie Hamburg, soll jetzt Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG werden. Die 36-jährige Stellvertreterin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird Aktionärsvertreterin für das Land Niedersachsen, das 20 Prozent der VW-Aktien besitzt.

Die Bildungspolitikerin gilt in Hannover als Autofeindin („Ich habe kein Auto, fahre gerne Rad und gehe gerne wandern“). Sie hat früher mal länger Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaft studiert, kann aber weder einen Studienabschluss noch eine Berufsqualifikation vorweisen. Für grüne Politiker ist das bundesweit überhaupt kein Nachteil.

„Bock auf besser“

Hamburg hat sich für das oberste Aufsichtsgremium des VW-Konzerns, der weltweit rund 600.000 Menschen beschäftigt, viel vorgenommen. Ganz im Sinne ihres öffentlich propagierten Polit-Slogans: „Ich habe Bock auf besser!“

Nach Bildung der neuen rot-grünen Landesregierung in Hannover wollten die Grünen diesen wichtigen Posten in der Automobilindustrie „unbedingt besetzen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Viel Empörung

Diese Personalie hat in weiten Teilen der VW-Beschäftigten große Empörung ausgelöst. Ebenfalls die Fachzeitschrift Automobilwoche hat – wenn auch vornehm-zurückhaltend – deutliche Kritik geübt.

Für VW bedeute diese Personalie „eine ungewohnte Konstellation“. Bisher habe „in der Regel die inhaltliche Nähe den Ausschlag für den zweiten Sitz im 20-köpfigen Kollegium der Aufseherinnen und Aufseher gegeben“. Kritiker hätten „die Entscheidung zu VW als parteipolitisch getrieben“ bezeichnet.

Mächtige Parteipolitiker

Parteien sind bei VW in der Tat schon immer mächtig. So hat die Landesregierung von Niedersachsen noch einen zweiten Vertreter in den VW-Aufsichtsrat entsandt: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auch wieder Mitglied des innersten Aufsichts-Zirkels beim VW-Konzern, des Aufsichtsratspräsidiums in Wolfsburg, wird.

Weil ist immerhin Volljurist: Er hat das Zweite Jura-Staatsexamen in Göttingen abgelegt.

CDU: „Postenschacher“

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, war in seiner Kritik bezüglich der neuen VW-Aufsichtsrätin Hamburg deutlicher als die Automobilwoche: „Eine Schulministerin hat nichts im Aufsichtsrat von Volkswagen zu suchen.“

Die oppositionelle CDU-Fraktion spricht von einem fachfremden „Postenschacher“, das einzig von Parteiinteressen geleitet sei.

„Die im Auto einen Feind sieht“.

Noch deutlicher kritisiert die Bild-Zeitung: Mit Julia Willie Hamburg werde „eine Grüne VW-Aufseherin, die im Auto einen Feind sieht“.

Das könne „nicht im Interesse des Autokonzerns sein, nicht im Interesse der Belegschaft“. Das sei „auch nicht im Interesse des Standortes Deutschland“.

Muslimisches Katar auch dabei

Der Aufsichtsrat von VW wird nun also noch bunter zusammengesetzt sein als zuvor: Es dominieren jetzt – neben Gewerkschaftern vor allem aus dem Betriebsrat, den Politikern aus den Reihen von SPD und den Grünen – die Familien Porsche/Piëch und der muslimische Großaktionär Katar, der immerhin 17 Prozent der Aktienpakete hält.

Langeweile wird im neuen Wolfsburger VW-Aufsichtsrat wohl nicht allzu oft aufkommen.

