Von WOLFGANG HÜBNER | Was die „Diversity“-Truppe aus Buntland bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar sportlich erreichen wird, steht noch in den Sternen. Doch ganz sicher wird am Mittwoch beim Turnierauftakt gegen Japan um den kräftigen Arm des DFB-Kapitäns Manuel „Held“ Neuer eine „One-Love-Binde“ die öde Wüste am Persischen Golf mit Regenbogenfarben zum Leuchten bringen.

Mit dem Löwenmut, der Fußballmultimillionäre aus Buntland auszeichnet, wollen weder Manuel noch der DFB selbst eine Geldstrafe der FIFA scheuen, um den arabischen Gasausbeutern und auch dem Rest der Welt klar zu machen: Nur am neudeutschen Wesen kann die Welt genesen!

Deshalb von der Heimatfront, die glücklicherweise kein Bierverbot während der TV-Übertragungen erdulden muss, große Anerkennung und herzlichen Dank an Manuel und die Flick-Gang im aufregenden schwarzen Gangsterdesign für ihre unerschrockene Geste der wahren Völkerverständigung.

Wir sind sicher, dass eure Auftritte zu umwälzenden Entwicklungen in Katar führen werden und folglich Billiggas in Hülle und Fülle nach Buntland auch ohne Habecksche Bücklinge geliefert wird. Ein warmer Empfang in Ampel-Berlin mit Ansprachen von Annalena und Franziska, wahrscheinlich sogar eine vegane Currywurst mit Olaf und Frank-Walter ist unseren besten Botschaftern schon jetzt sicher!

