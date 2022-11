Die Islamaufklärungstour der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) macht dieses Wochenende wieder in Nordrhein-Westfalen Halt: Am heutigen Freitag sind Michael Stürzenberger & Co. von 13 bis 18 Uhr in Hagen (Berliner Platz) unterwegs, am Samstag dann im benachbarten Dortmund (Katharinentreppe). PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind wieder herzlich eingeladen, sich vor Ort an der Diskussion zu beteiligen und das BPE-Team durch ihre Präsenz zu unterstützen. Der Livestream kommt wie immer vom Youtube-Kanal EWO Online – wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn.

Like