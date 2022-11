Dem Konflikt zwischen Rußland und der Ukraine kann man sich unter juristischen, militärischen und historischen Gesichtspunkten widmen. Wie man es dreht und wendet: Gewisse ideologische Facetten spielen zusätzlich fast immer hinein.

Man kann sich aber auch rein beobachtend in die „Sachlage“ begeben und sich den Menschen zuwenden, die es betrifft: Der ausgezeichnete Reisereporter Landolf Scherzer (*1941 in Dresden, seit langem in Thüringen zu Hause) hat es getan. Er hat am Vorabend des Krieges „illegal“ die von Rußland annektierte Halbinsel Krim bereist. Soeben sind seine großartigen Reisenotizen erschienen: „Leben im Schatten der Stürme. Erkundungen auf der Krim.

Illegal? Nun, erstens rät das Auswärtige Amt dringend vom Besuch der Krim ab. Zweitens hatte der notorische ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, 2018 gefordert, dass deutsche Personen „des öffentlichen Lebens“, die mit einem russischen Visum auf die „ukrainische Krim“ fliegen, bei ihrer Rückkehr in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

Das wurde zwar nicht Rechtsnorm – aber Scherzer befand sich also ohne „deutschen diplomatischen, medizinischen und rechtlichen Schutz“ in dieser schwer umkämpften Region.

Er durfte bei einer krimtatarischen, also muslimischen Familie wohnen. Von dort und mit deren Begleitung erkundete er die Gegend, die aufgrund ihrer Lage eigentlich paradiesisch sein könnte.

Ist sie natürlich schon lange nicht. Stalin hatte die Krimtataren vertrieben, unter Gorbatschow wurde (im Rahmen einer Anti-Alkohol-Maßnahme) versucht, das Kulturgut und den Wirtschaftsfaktor Wein auszutilgen: „Jahrhundertalte Weinstöcke sind damals mit Baggern herausgerissen worden. Und Gorbatschow konnte deren Vernichtung persönlich kontrollieren, denn an der Südküste hatte er sich zuvor seine Regierungsdatscha bauen lassen.“

Moment: Gorbatschow war doch einer von den Guten?

Solche Gewissheiten werden hier schnell mal von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und zwar nicht von Autor Scherzer, sondern von den Leuten, denen er begegnet ist auf seinen Gängen über die Insel.

Das ist ungeheuer authentisch. Scherzer spricht Hinz & Kunz an. Manche wollen nicht reden. Einige greifen ihn jäh an, als sie merken, dass er Deutscher ist. Viele sind ungeheuer gastfreundlich. Scherzer besucht Moslems, Christen und Juden in ihren Gotteshäusern auf der Halbinsel. Und die Karäer. Wen? Es sind persisch-tatarische Juden, die zu Hitlerzeiten von der Verfolgung ausgenommen waren. Warum? Auch, weil sie gemeinsam mit SS-Einheiten gegen Partisanen gekämpft hatten.

Scherzers Offenheit und Neugier ist stets authentisch. Viele seiner Gesprächspartner (die er meist ablichten darf; das Buch beinhaltet 45 Photos) finden es eher vorteilhaft, nun auf russischem Gebiet zu leben. Das mag heutzutage skandalös klingen. Aber Scherzer hat eben keine Weltanschauung im Gepäck, er schildert ungeschminkt, was er sieht und hört. Das ist nicht nur lehrreich, sondern auch sehr unterhaltend und bisweilen überaus witzig. Wer sich ein Bild machen will, dem sei diese enorm dichte Reportage wärmstens empfohlen.

Bestellempfehlung:

» Landolf Scherzer: „Leben im Schatten der Stürme. Erkundungen auf der Krim“, 318 Seiten, 22 € – hier bestellen

